По компетенциям креативных индустрий и ИТ студенты из Самарской области вошли в число победителей и призеров чемпионата "Профессионалы"

В Нижнем Новгороде подвели итоги финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенциям креативных индустрий и ИТ. Участниками и гостями масштабного события стали более 10 тыс. человек из 89 регионов России и 19 дружественных государств.

Победителей и призеров поздравили Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов.Обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей финала чемпионата "Профессионалы" поздравил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Движение "Профессионалы", которое мы развиваем в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, дает возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги в построении успешной карьеры. Важно, что свыше 10 тыс. компаний и предприятий поддерживают участников движения "Профессионалы". Они уже предложили более 50 тыс. стажировок и вакансий конкурсантам. Поздравляю победителей и призеров финала по компетенциям креативных индустрий и ИТ и благодарю их наставников за вклад в развитие ребят!" — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 2026 г. финал чемпионата "Профессионалы" проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде в мае состоялся финал по компетенциям блока "Креативные индустрии и ИТ", в Калуге в августе пройдет финал по компетенциям блока "Промышленность", в Санкт-Петербурге в ноябре — декабре состоится финал по компетенциям блоков "Образование", "Сервис", "Производство", "Медицина", "Строительство" и "Инженерные технологии".

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионат работает как мощный социальный лифт.

"Само участие в соревнованиях открывает ребятам реальные карьерные перспективы. Победителей, призеров и их наставников ждут крупные премии от Правительства России. Кроме того, ребята автоматически получают оценку "отлично" за демонстрационный экзамен, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения в колледже. Но главное — финал чемпионата "Профессионалы" — это уникальная среда, где встречаются образование, индустрия и сами студенты. В такой атмосфере технологии быстрее приходят в учебный процесс, а ребята учатся решать задачи, максимально приближенные к реальному производству", — рассказал Сергей Кравцов.

Самарская область второй год подряд находится в лидерах по количеству участников чемпионата. "Такие состязания дают ребятам возможность попробовать себя в профессии, развивать свои таланты, получать новые знания. А работодатели не только участвуют в оценке, но и приглашают призеров на стажировки и предлагают трудоустройство", — отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, подводя итоги регионального этапа.

Движение "Профессионалы" направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Решению этих задач также способствует Народная программа партии "Единая Россия".

В основном (индивидуальном), индустриальном и международном зачетах финала Чемпионата в Нижнем Новгороде сборная Самарской области показала высокий результат. Золотую медаль в основном зачете и золото индустриального зачета в компетенции "Дизайн интерьера" получила Виктория Кортункова, студентка Самарского государственного колледжа. Тренер и эксперт-наставник — Наталья Кондрашова.

Бронзовым призером в компетенции "Разработка мобильных приложений" стал студент Поволжского государственного колледжа Олег Ковалик. Кроме того, он вошел в число победителей командного зачета с золотой медалью. Тренер и эксперт-наставник — Хожиакбар Матьякубов.

Для Виктории Кортунковой самым сложным оказалось справиться с волнением и сохранить уверенность в собственных силах. Она отметила, задание на финале существенно отличалось от предыдущих этапов.

"Раньше мы проектировали квартиры, а теперь номер отеля типа люкс. Помимо создания планировки, дизайна интерьера и визуализаций нам предстояло защитить проект с презентацией и подготовленной речью. Наша задача была погрузиться в специальность дизайнера интерьера, представить себя настоящим работником этой сферы и сделать продающий интерьер, который удовлетворял бы все потребности заказчика", — поделилась Виктория Кортункова.

Для Олега Ковалика участие в движении "Профессионалы" стало продолжением увлечения, которое началось еще в школьные годы. На финале, по его словам, выросли не только требования к участникам, но и уровень ответственности.

"Самым сложным для меня стала визуальная часть. Это мобильная разработка, и нужно было составить все как надо, по макету. Мне нравится IT, у меня с этим связана жизнь. Наверное, лет с двенадцати, еще со времен занятий робототехникой", — рассказал Олег Ковалик.

Чемпионат "Профессионалы" — самое масштабное соревнование профессионального мастерства в системе СПО, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики.