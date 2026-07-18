По факту смертельного ДТП на трассе М-5 возбудили уголовное дело

Сотрудниками Красноярского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области по факту ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 18 июля на 1082 км трассы М-5 водитель грузовика MAN допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, следовавшего в попутном направлении, после чего последний допустил наезд на Skoda Kodiaq и Hyundai Creta.
В результате произошедшего трое человек, в том числе два несовершеннолетних пассажира автомобиля Skoda Kodiaq 2012 и 2015 годов рождения, а также 43-летняя женщина, находящаяся в Skoda Octavia, получили травмы, несовместимые с жизнью.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственная группа в составе следователей следственного отдела и следователей-криминалистов, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!