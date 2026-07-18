По факту смертельного ДТП на трассе М-5 возбудили уголовное дело

Сотрудниками Красноярского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области по факту ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 18 июля на 1082 км трассы М-5 водитель грузовика MAN допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, следовавшего в попутном направлении, после чего последний допустил наезд на Skoda Kodiaq и Hyundai Creta.

В результате произошедшего трое человек, в том числе два несовершеннолетних пассажира автомобиля Skoda Kodiaq 2012 и 2015 годов рождения, а также 43-летняя женщина, находящаяся в Skoda Octavia, получили травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственная группа в составе следователей следственного отдела и следователей-криминалистов, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.