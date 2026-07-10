В Кинельском районе госпитализирован 19-летний водитель без прав, съехавший в кювет

В четверг, 9 июля, в Кинельском районе с места ДТП госпитализирован водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, в 05:30 молодой человек за рулем Kia Rio ехал со стороны с. Богатое в направлении Кинеля. На 49,29 км автодороги "Кинель-Богатое-Борское" он совершил съезд с дороги в кювет, где автомобиль опрокинулся.