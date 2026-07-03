Водитель скутера попал в больницу в результате ДТП в Тольятти

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В четверг, 2 июля, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием иномарки и скутера, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области