Легковушка столкнулась с большегрузом на трассе А‑300

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В среду, 12 августа, на 140‑м км трассы А‑300 в Большечерниговском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"