Резиденты ОЭЗ "Тольятти" инвестировали свыше 68 млрд рублей

12 августа особая экономическая зона "Тольятти" отмечает день рождения. Главная преференциальная площадка Самарской области была создана 16 лет назад. За годы работы площадка стала не просто точкой притяжения частного капитала, а системообразующим элементом экономического развития Самарской области.

"Развитие мощностей ОЭЗ будет способствовать развитию региональной экономики и повышению конкурентоспособности региона на инвестиционной арене", - отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

ОЭЗ представляет собой площадку типа "гринфилд". Резиденты ОЭЗ получают налоговые и таможенные льготы, а также иные преференции, позволяющие сэкономить до 30% капитальных затрат при строительстве производства.

Резиденты ОЭЗ "Тольятти" развивают разные отрасли промышленности: машиностроение, фармацевтика, пищевое производство, производство стройматериалов, производство газов и газооборудования, производство упаковки, металлообработка и др.

По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, в январе-марте 2026 г. резиденты направили на реализацию проектов более 4,5 млрд руб. - почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 млрд рублей). Совокупный объем вложений с момента создания площадки достиг 68,3 млрд рублей.

За первый квартал создано 969 новых рабочих мест. Всего на предприятиях ОЭЗ сегодня трудоустроено 6535 жителей области. Налоговые, таможенные и иные платежи в консолидированный бюджет РФ за три месяца 2026 г. составили 2,2 млрд руб., а нарастающим итогом с начала работы - 19,9 млрд рублей.

Высокая эффективность ОЭЗ "Тольятти" регулярно подтверждается на федеральном уровне. По итогам 2025 г. в рейтинге Минэкономразвития России площадка вошла в число лучших в России с показателем результативности 93%.

Управляющая компания ОЭЗ занимает 4-е место по клиентоориентированности среди всех инвестплощадок страны, 5-е - по вкладу в экономику России и 2-е - по вкладу в экономику региона присутствия, входя в топ-15 самых эффективных УК.

Сегодня на территории ОЭЗ свои проекты реализуют 45 резидентов, 24 завода уже работают. Площадка обладает широким диапазоном инфраструктурных сервисов, включая готовые земельные участки с подведенными коммуникациями, возможность строительства производственных корпусов по запросу инвесторов, развитую транспортную инфраструктуру, в том числе возможность отгрузки продукции по железной дороге.

"За годы работы площадка стала локомотивом не только для Самарской области, но и для целых отраслей экономики страны. Рост инвестиций и рабочих мест в первом квартале - прямое доказательство того, что бизнес видит здесь надежного партнера и эффективный инструмент для реализации самых смелых проектов. Мы гордимся, что именно на нашей земле рождаются уникальные и востребованные технологии и продукты, и будем расширять эту базу, развивая третью очередь и привлекая новых резидентов. Наша цель - чтобы ОЭЗ "Тольятти" оставалась эталоном развития", - подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.