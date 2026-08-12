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Инвестиции Экономическая политика

Резиденты ОЭЗ "Тольятти" инвестировали свыше 68 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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12 августа особая экономическая зона "Тольятти" отмечает день рождения. Главная преференциальная площадка Самарской области была создана 16 лет назад. За годы работы площадка стала не просто точкой притяжения частного капитала, а системообразующим элементом экономического развития Самарской области.

Фото: минэкономразвития Самарской области

"Развитие мощностей ОЭЗ будет способствовать развитию региональной экономики и повышению конкурентоспособности региона на инвестиционной арене", - отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

ОЭЗ представляет собой площадку типа "гринфилд". Резиденты ОЭЗ получают налоговые и таможенные льготы, а также иные преференции, позволяющие сэкономить до 30% капитальных затрат при строительстве производства.

Резиденты ОЭЗ "Тольятти" развивают разные отрасли промышленности: машиностроение, фармацевтика, пищевое производство, производство стройматериалов, производство газов и газооборудования, производство упаковки, металлообработка и др.

По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, в январе-марте 2026 г. резиденты направили на реализацию проектов более 4,5 млрд руб. - почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 млрд рублей). Совокупный объем вложений с момента создания площадки достиг 68,3 млрд рублей.

За первый квартал создано 969 новых рабочих мест. Всего на предприятиях ОЭЗ сегодня трудоустроено 6535 жителей области. Налоговые, таможенные и иные платежи в консолидированный бюджет РФ за три месяца 2026 г. составили 2,2 млрд руб., а нарастающим итогом с начала работы - 19,9 млрд рублей.

Высокая эффективность ОЭЗ "Тольятти" регулярно подтверждается на федеральном уровне. По итогам 2025 г. в рейтинге Минэкономразвития России площадка вошла в число лучших в России с показателем результативности 93%.

Управляющая компания ОЭЗ занимает 4-е место по клиентоориентированности среди всех инвестплощадок страны, 5-е - по вкладу в экономику России и 2-е - по вкладу в экономику региона присутствия, входя в топ-15 самых эффективных УК.

Сегодня на территории ОЭЗ свои проекты реализуют 45 резидентов, 24 завода уже работают. Площадка обладает широким диапазоном инфраструктурных сервисов, включая готовые земельные участки с подведенными коммуникациями, возможность строительства производственных корпусов по запросу инвесторов, развитую транспортную инфраструктуру, в том числе возможность отгрузки продукции по железной дороге.

"За годы работы площадка стала локомотивом не только для Самарской области, но и для целых отраслей экономики страны. Рост инвестиций и рабочих мест в первом квартале - прямое доказательство того, что бизнес видит здесь надежного партнера и эффективный инструмент для реализации самых смелых проектов. Мы гордимся, что именно на нашей земле рождаются уникальные и востребованные технологии и продукты, и будем расширять эту базу, развивая третью очередь и привлекая новых резидентов. Наша цель - чтобы ОЭЗ "Тольятти" оставалась эталоном развития", - подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Гид потребителя

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