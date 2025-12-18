В Самарской области может появиться креативный промпарк

Ведутся переговоры по созданию в Самарской области креативного промышленного парка. Такой информацией в интервью "Волга Ньюс" поделился врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Павел Финк.

"Есть предварительные наработки по строительству промпарка для оператора одного из основных маркетплейсов. Это креативный кластер, небольшие производства, которые работают под задачи торговой площадки. Работаем с инвестором в этом направлении", - сообщил он.

Оператора маркетплейса, который может реализовать данный проект, Павел Финк не назвал. Однако в июне в соцсетях регионального центра "Мой бизнес-63" сообщалось, что Wildberries планирует открыть креативно-промышленный кластер рядом с логистическим центром, который компания построила в пос. Новосемейкино под Самарой. Отмечалось, что в кластере будут доступны аренда производственных помещений, обучение предпринимателей, комплекс услуг от получения заказа до доставки товара клиенту, студия для съемки контента, услуги технолога, специальные условия и поддержка для резидентов.

В июне 2025 г. глава Wildberries & Russ Татьяна Ким анонсировала строительство в России креативно-производственных кластеров: "РВБ Долина" в Подмосковье и "РВБ Промпарк" в Краснодаре.