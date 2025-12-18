В Самарской области может появиться креативный промпарк

Ведутся переговоры по созданию в Самарской области креативного промышленного парка. Такой информацией в интервью "Волга Ньюс" поделился врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Павел Финк.
"Есть предварительные наработки по строительству промпарка для оператора одного из основных маркетплейсов. Это креативный кластер, небольшие производства, которые работают под задачи торговой площадки. Работаем с инвестором в этом направлении", - сообщил он.
Оператора маркетплейса, который может реализовать данный проект, Павел Финк не назвал. Однако в июне в соцсетях регионального центра "Мой бизнес-63" сообщалось, что Wildberries планирует открыть креативно-промышленный кластер рядом с логистическим центром, который компания построила в пос. Новосемейкино под Самарой. Отмечалось, что в кластере будут доступны аренда производственных помещений, обучение предпринимателей, комплекс услуг от получения заказа до доставки товара клиенту, студия для съемки контента, услуги технолога, специальные условия и поддержка для резидентов.
В июне 2025 г. глава Wildberries & Russ Татьяна Ким анонсировала строительство в России креативно-производственных кластеров: "РВБ Долина" в Подмосковье и "РВБ Промпарк" в Краснодаре.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?