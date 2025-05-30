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Инвестиции Экономическая политика

Два крупных инвестпроекта в Самарской области планируют расширение

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Участники рассмотрели вопросы об изменении параметров двух стратегических инвестпроектов региона - их инициаторы планируют расширение. Это проекты в сфере производства и туризма: предприятие по выпуску автомобильных компонентов, а также аква-комплекс отдыха и здоровья.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Инвесторы проявляют высокий интерес к региону и условиям, созданным здесь для бизнеса. Всесторонняя поддержка и сопровождение, которые мы предоставляем каждому инвестпроекту, позволяют инициаторам не только сокращать затраты и быстрее запускать свои предприятия, но и продолжать динамичное развитие", - отметил  заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.  

Участники рабочей группы единогласно одобрили внесение изменений в параметры проектов. Теперь вопрос будет вынесен на заседание Инвестиционного комитета при губернаторе.  

За 2024 г. инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Это на 45,9 млрд руб. больше, чем в 2023 году. В 2024-м бизнес активно инвестировал в сферы производства строительных материалов, фармацевтики, транспорта, пищепрома, туризма, химии, логистики.

"Нам нужно выполнить поставленную президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие пять лет планируем привлечь в регион до 4 трлн рублей инвестиций", - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Сопровождением инвестпроектов в режиме "одного окна" в регионе занимается Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

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