На ремонт ДК на площади Кирова в Самаре выделили еще 164 млн рублей

Завершение реставрации Дворца культуры на площади им. Кирова в Самаре потребует еще одного крупного транша из бюджета. Объявлены торги по поиску нового подрядчика.

Максимальная стоимость работ оценена в 163,6 млн рублей. Заявки принимаются до 30 ноября, победителя планируют определить 3 декабря. Заказчиком работ выступает департамент градостроительства Самары.

Напомним, первый контракт стоимостью в 481,4 млн руб. на реставрацию ДК был подписан еще в 2020 г. с нижегородским ООО "Фрегат". Изначально работы должны были завершиться до конца 2022 г., однако сроки неоднократно переносились.

Чиновники поясняли, что при выполнении работ вскрылись дополнительные факты, которые не были учтены при их первоначальном планировании. Вместо ремонтно-реставрационных работ, по их словам, пришлось выполнять реконструкцию здания.

Появлялась информация, что на завершение работ необходимо около 800 млн рублей.

В апреле этого года контракт с "Фрегатом" был расторгнут по соглашению сторон. За фактически исполненные работы компания получила 401,2 млн рублей.