Сроки реставрации ДК им.Кирова в Самаре вновь продлили - на сей раз до конца марта 2025 года

Срок сдачи реставрируемого ДК им. Кирова в Самаре вновь продлили: на сей раз до 31 марта 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской губернской думы Михаил Усов в своем телеграм-канале.

"Комитет по культуре, спорту, молодежной политике и туризму продолжает работу продолжает следить за ходом реконструкции "Дворец культуры на площади им.Кирова". За счет ошибок и неправильного проектирования срок сдачи этого многострадального объекта неоднократно переносился", — напомнил депутат.

Изначально ремонтно-реставрационные работы в ДК должны были завершить 31 декабря 2022 года, затем сроки отодвинули до 31 декабря 2024 года. Теперь же объявлен новый срок сдачи — он продлен до 31 марта.

"Но мы понимаем, что и в эти сроки объект не будет сдан, так как объем работ требует дополнительно финансирования в размере 800 млн рублей", — отметил Михаил Усов.

Он добавил, что софинансирование на 2025 по данному объекту не предусматривается.

"Поэтому "депутатам надо добиться выделения этих денежных средств, чтобы данный объект был закончен хотя бы к концу 2025 года", — констатировал он.

Напомним, о переносе сроков окончания реставрационных работ в ДК им. Кирова на конец 2024 года стало известно еще в феврале 2023 года. Как тогда сообщали в мэрии Самары, эти меры были связаны с тем, что в ходе работ выявились скрытые дефекты. На тот момент готовность объекта составляла 45%.