В субботу, 28 ноября, в 16.00 в Третьяковской галерее в Самаре пройдет мероприятие проекта "ВООПИиК покажет". Профессор, заведующий кафедрой "Архитектура" СамГТУ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Виталий Самогоров прочитает лекцию "Безымянка: будущее без прошлого?" (12+). Вход свободный, по регистрации.

Самарская Безымянка стоит перед угрозой реализации проектов комплексного развития территории (КРТ). Они ориентированы на высотную застройку и могут привести к уничтожению советского архитектурного наследия района. В связи с этим особенно актуальной становится экспертная оценка историко-культурной ценности территории и определение объектов и локаций, которые необходимо сохранить.

Виталий Самогоров проведет экскурс в историю архитектурно-градостроительного формирования уникального феномена 1930–1950-х — соцгорода Безымянка. Акцент будет сделан на наиболее ценных архитектурно-градостроительных артефактах, составляющих композиционно-смысловой каркас этого района Самары — важнейшего для сохранения городской идентичности.

Лекция продолжает цикл событий просветительского проекта "ВООПИиК покажет" Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мероприятие организовано при поддержке Третьяковской галереи в Самаре.

Вход на лекцию свободный, но необходима обязательная предварительная регистрация по ссылке.