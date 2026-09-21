В Самаре пройдет первый Слет Ассоциации конструктивизма: программа

С 25 по 27 сентября 2026 года в филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре пройдет первый Слет Ассоциации конструктивизма. Он объединит представителей российских культурных институций, исследователей, архитекторов и специалистов, работающих с сохранением, приспособлением и популяризацией архитектурного наследия конструктивизма.

В профессиональной программе примут участие представители Центра "Зотов", Музея Мельниковых, Дома Наркомфина, проекта "1931", Благотворительного фонда Владимира Потанина, Центра "Благосфера", а также проекта "Территория Авангарда" (Екатеринбург) и "Ново-Сибирск. Конструктивизм!".

Среди приглашенных экспертов — Анна Кистанова, Александр Дуднев, Константин Гудков, Оксана Фодина, Ирина Фишман, Нина Казачкова, Наталья Каминарская, Марина Юшкевич, Елена Овсянникова и другие. Модераторами круглых столов станут Илья Сульдин и Михаил Савченко.

Профессиональная программа включает круглые столы, встречи со специалистами и блиц-лекции. Участники обсудят реализованные и перспективные проекты, практики сохранения и приспособления конструктивистских зданий, работу с аудиторией и взаимодействие между институциями. Отдельное внимание будет уделено объектам конструктивистского наследия, находящимся под угрозой.

Публичная программа Слета рассчитана на широкую аудиторию.

В пятницу, 25 сентября, в 19:30 камерный оркестр "Синестезия" (Самара) под руководством Татьяны Гавриловой представит программу "Наследие" — музыкальное осмысление архитектуры Самары и конструктивизма. Авторские композиции будут посвящены Элеватору, железнодорожному вокзалу, самарской набережной и Фабрике-кухне. Импровизационная часть концерта коснется знаковых конструктивистских сооружений России.

26 сентября в 19:00 состоится лекция Александра Дуднева и Константина Гудкова, а 27 сентября в 19:00 лекцию прочитает Николай Васильев. Слет призван способствовать обмену опытом между организациями и специалистами из разных регионов, развитию профессионального сотрудничества и привлечению внимания к сохранению конструктивистского наследия со стороны партнеров, деятелей культуры и широкой аудитории.



"Пока наследие конструктивизма не всегда воспринимается как-то, что нужно сохранять и защищать. Но, к счастью, есть энтузиасты — неравнодушные люди, которые видят в этих зданиях настоящие шедевры архитектуры, - рассказал директор филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко. - Мы планируем познакомиться сами и познакомить между собой таких людей, поговорить о тех проектах, которые уже реализованы — Фабрика-кухня, Центр "Зотов", Дом Наркомфина и многие другие. Обсудить инициативы, которые получились или только в процессе, и обратить внимание на здания и объекты, находящиеся под угрозой. И, возможно, мы сможем как-то объединить наши усилия, чтобы помочь людям, которые за них борются или с ними работают. Это первый подобный слет в Третьяковской галерее в Самаре. Мы рады принимать его у себя и надеемся, что он станет традиционным".

Программа

25 сентября

16:30 — 18:30 — Круглый стол "Находки и решения" / Кинозал. Представители институций рассказывают об успешных кейсах восстановления и приспособления зданий.

Спикеры:

Михаил Савченко — директор Филиала Третьяковской галереи в Самаре

Валерия Агафонова — историк, программный директор Центра "Зотов",

Анна Борисова — руководитель направления Дома Наркомфина в Музее "Гараж"

Анна Кистанова — Директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых

19:00 — Торжественное открытие слета / Летний двор

19:30 — 21:00 — Концерт камерного оркестра Синестезия "Наследие. Как звучит архитектура" — по билетам / Летний двор. В программе — музыка, посвященная знаковым архитектурным объектам региона, а также импровизации, вдохновленные конструктивистскими сооружениями.

26 сентября

13:30 — 15:30 — Круглый стол "Пути спасения" / Кинозал. Представители сообществ по работе с наследием обсудят, в чем сложность работы с конструктивизмом и донесения его ценности.

Спикеры:

Александр Дуднев и Константин Гудков — историки, независимые исследователи, авторы канала "Кооператив 1931"

Лариса Пискунова — директор культурно-просветительского проекта "Территория авангарда", кандидат философских наук, доцент уральского федерального университета

Карина Ляникова — куратор проекта "Ново-Сибирск. Конструктивизм!", сооснователь продюсерского центра "Линия авангарда"

Марина Юшкевич — историк архитектуры, арх-журналист, преподаватель БВШД и создатель "ReuseArch"

15:30 — 16:30 — Кофе-брейк

16:20 — 17:00 — Встреча с Мариной Юшкевич (создатель "ReuseArch") "Принципы работы со зданиями конструктивизма" / Кинозал

17:05 — 17:45 — Встреча с Валерией Агафоновой и Полиной Стрельцовой (программный директор и куратор выставочного направления Центра "Зотов") "Межинституциональная коммуникация. Проекты и перспективы"/ Кинозал

17:50 — 18:30 — Встреча с Николаем Кислухиным (заведующий отделом специальных проектов в Филиале Третьяковской галереи в Самаре) "Взаимодействие с сообществом" / Кинозал



19:00 — 21:00 — Публичная лекция от Константина Гудкова и Александра Дуднева "Новые открытия и новая история конструктивизма" и презентация книги "Москва на стройке. Полный каталог архитектуры. 1917-1941" — по билетам/ Кинозал. Александр Дуднев и Константин Гудков — историки, независимые исследователи, авторы канала "Кооператив 1931".

27 сентября



13:30 — 15:00 — Круглый стол "Архитектура под угрозой" / Кинозал. Представители организаций по работе с наследием обсудят, какие объекты находятся под угрозой и требуют особого внимания.

Спикеры:

Татьяна Зубкова — архитектор-реставратор 2 категории, начальник управления проектных работ и осуществления функций заказчика ГАУК СО НПЦ Свердловской области

Нина Казачкова — председатель Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК)

Ирина Фишман — управляющий партнер и главный архитектор ТМ/бюро, зампредседателя Самарского регионального отделения ВООПИК

Оксана Фодина — директор программ Благотворительного фонда Владимира Потанина

Наталья Каминарская — директор Центра "Благосфера"

15:00 — 16:00 — Доклад по итогам слета от директора филиала Третьяковки в Самаре Михаила Савченко / Кинозал

16:00 — 16:30 — документальный фильм о рождении музея и людях, которые сделали его возможным "Фабрика культуры: Третьяковская галерея в Самаре"/ Кинозал

19:00 — 20:30 — Публичная лекция от Николая Васильева ("Стиль и форма модернизма. Тогда и теперь" — по билетам / Кинозал. Николай Васильев — историк архитектуры, кандидат искусствоведения, фотограф, профессор МГАХИ им. В. И. Сурикова, доцент НИУ МГСУ, советник РААСН. Автор книг, статей и выставок по истории современной архитектуры и монументального искусства.