Стартовал конкурс "Идеи, преображающие города"

В России стартовал IX Всероссийский конкурс 2025-2026 гг. - "Идеи, преображающие города", направленный на поддержку молодых граждан, активно участвующих в планировании и создании проектов благоустройства городской среды в своих муниципальных образованиях.

Конкурс способствует вовлечению молодежи в формирование комфортной и современной городской среды, реализуя цели Национального проекта "Инфраструктура для жизни" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Организаторами конкурса выступают Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Автономная некоммерческая организация содействия развитию местного самоуправления "Институт развития местных сообществ" и Союз архитекторов России. Конкурс проводится при поддержке Минстроя России.

Конкурс пройдет в два этапа:

1 этап - заочный, с 1 декабря 2025 г. по 20 апреля 2026 года;

2 этап - очный, с 28 по 30 мая 2026 года.

К участию приглашают граждан РФ в четырех возрастных категориях: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет. Участниками могут стать школьники, студенты, молодые архитекторы, дизайнеры и все, кто интересуется развитием городских пространств.

Конкурс включает более 40 номинаций, охватывающих широкий спектр тем, от создания малых архитектурных форм и дизайна общественных пространств до разработки мастер-планов городов и проектов реставрации исторических объектов. Особое внимание уделяется проектам, учитывающим потребности маломобильных групп населения, экологические тренды и национальные культурные традиции.

Победители конкурса получат призы, дипломы, а также возможность реализовать проекты на практике. Участники возрастной категории 14-17 лет смогут выиграть путевки в Международный детский центр "Артек" на тематическую смену "Территория развития - дом моей мечты". Победители старше 18 лет будут рекомендованы к прохождению стажировок в архитектурных бюро и участию в форуме "Таврида". Победители очного этапа также получают право на дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры. Лучшие проекты могут быть рекомендованы органам местного самоуправления для реализации.

Всероссийский конкурс "Идеи, преображающие города" входит в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, на 2025/26 учебный год.

Участникам конкурса необходимо регистрироваться и загрузить работы по ссылке.