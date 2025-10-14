Даниил Сайко расскажет о работе над фильмом "Модерн губернии"

В среду, 15 октября, в 19:00 в пространстве "ЦЕХ" центра культуры и отдыха "Станкозавод" (улица Куйбышева, 128а) пройдет лекция "Как я встретил ваш модерн" (12+). Режиссер, член Самарского регионального отделения ВООПИиК Даниил Сайко расскажет о пятисерийном фильме, посвященном архитектуре эпохи модерна в Самаре и бывших городах губернии.

Лекция пройдет в рамках проекта "ВООПИиК покажет" Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и лектория "Архитектурная среда" кофейни White Cup.

В 2022–2023 годах Самарское региональное отделение всероссийского общества охраны памятников истории и культуры реализовало проект "Модерн губернии" (12+) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Автором идеи и режиссером выступил Даниил Сайко.

Идея заключалась в исследовании и популяризации культурного наследия начала ХХ века на исторической территории Самарской губернии. Кроме Самары и Чапаевска в география охватывала города Бузулук (Оренбургская область), Димитровград (Ульяновская область), Балаково и Пугачев (Саратовская область).

Команда проекта изучила архивные материалы и научную литературу, публикации в прессе и блогах, пообщалась с местными экспертами, нынешними владельцами и жителями исторических домов, провела съемки памятников архитектуры в шести городах. Итогом стал многосерийный документальный фильм "Модерн губернии" и фестиваль "Дни модерна", в рамках которого прошли презентации кино, выставка и лекции федеральных экспертов в области истории архитектуры. Все пять серий доступны для просмотра в группе "ВООПИиК Самара" в социальной сети ВКонтакте.

На лекции режиссер-документалист Даниил Сайко расскажет о проекте и работе над ним, покажет фрагменты фильма. Также речь пойдет о роли периферии в купеческом обществе начала ХХ века и о том, как "прекрасная эпоха" отразилась в далеких от Европы городах Самарской губернии.

Вход свободный.