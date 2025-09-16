Дачу жены поручика Сипиной в Загородном парке признали исторически ценной

Список памятников архитектуры регионального значения может в скором времени пополниться новым объектом. В него собираются включить дачу жены поручика Е.П.Сипиной, находящуюся в самарском Загородном парке.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области получила положительное заключение экспертов по данному вопросу. В акте историко-культурной экспертизы здания указано, что оно обладает признаками исторической, архитектурно-художественной, ландшафтно-средовой и градостроительной ценности для региона.

"На территории Самарской области сохранилось немного объектов, возведенных из дерева в стиле модерн. Облик объекта сохранен преимущественно в первоначальном виде. Он участвует в формировании панорамы города, видов с реки Волги и служит градостроительной доминантой в сложившейся окружающей среде", - отметили эксперты и дали положительное заключение на включение здания в реестр ОКН в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Согласно историческим документам, землю под сады на территории, где сейчас находится Загородный парк, начали выделять в 1874 году. Всего было образовано 93 участка. Дача жены поручика Е.П.Сипиной была построена около 1908 года. Современное состояние здания оценивают как ограниченно работоспособное.

Вопросы восстановления объекта обсуждали в 2019 году, когда проходило народное голосование по проектам реконструкции Загородного парка. Один из проектов предлагал разместить в здании музей дачной культуры, другие высказывались за сохранение там кафе.