Московский историк архитектуры расскажет самарцам о возрождении руин

В субботу, 13 декабря, в 16.00 в пространстве "ЦЕХ" центра культуры и отдыха "Станкозавод" пройдет лекция "Руины: новая история" (12+). Московский историк архитектуры, журналист и архитектурный критик Марина Юшкевич расскажет о российском и мировом опыте работы с полуразрушенными историческими объектами.
Лекция пройдет в рамках проекта "ВООПИиК покажет" Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и лектория "Архитектурная среда" кофейни White Cup.
Снести или сохранить? Этим вопросом задаются тысячи собственников руинированных объектов по всему миру. Ведь даже полуразрушенные исторические здания и сооружения выступают носителями смыслов, памяти места, и, несмотря на свое состояние, сохраняют архитектурную ценность.
Московский историк архитектуры, автор блога про "архитектуру повторного использования" ReUseArch Марина Юшкевич расскажет, как в России и других странах сохраняют руины, вдыхая в них новую жизнь: приспосабливают под музеи и арт-центры, офисные объекты и отели, жилые дома и общественные пространства.
Вход свободный.
Последние комментарии
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.