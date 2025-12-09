16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Московский историк архитектуры расскажет самарцам о возрождении руин На Московском шоссе из-за старинной казармы ограничат высотность застройки ВТБ и Дом Радио: итоги первого года реставрации в Санкт-Петербурге В Самаре на аукционы выставили 11 зданий под реставрацию Бункер Сталина закроют на капитальный ремонт

Архитектура Культура

Московский историк архитектуры расскажет самарцам о возрождении руин

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 13 декабря, в 16.00 в пространстве "ЦЕХ" центра культуры и отдыха "Станкозавод" пройдет лекция "Руины: новая история" (12+). Московский историк архитектуры, журналист и архитектурный критик Марина Юшкевич расскажет о российском и мировом опыте работы с полуразрушенными историческими объектами.

Фото: ВООПИиК

Лекция пройдет в рамках проекта "ВООПИиК покажет" Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и лектория "Архитектурная среда" кофейни White Cup.

Снести или сохранить? Этим вопросом задаются тысячи собственников руинированных объектов по всему миру. Ведь даже полуразрушенные исторические здания и сооружения выступают носителями смыслов, памяти места, и, несмотря на свое состояние, сохраняют архитектурную ценность.

Московский историк архитектуры, автор блога про "архитектуру повторного использования" ReUseArch Марина Юшкевич расскажет, как в России и других странах сохраняют руины, вдыхая в них новую жизнь: приспосабливают под музеи и арт-центры, офисные объекты и отели, жилые дома и общественные пространства.

Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4