Московский историк архитектуры расскажет самарцам о возрождении руин

В субботу, 13 декабря, в 16.00 в пространстве "ЦЕХ" центра культуры и отдыха "Станкозавод" пройдет лекция "Руины: новая история" (12+). Московский историк архитектуры, журналист и архитектурный критик Марина Юшкевич расскажет о российском и мировом опыте работы с полуразрушенными историческими объектами.

Лекция пройдет в рамках проекта "ВООПИиК покажет" Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и лектория "Архитектурная среда" кофейни White Cup.

Снести или сохранить? Этим вопросом задаются тысячи собственников руинированных объектов по всему миру. Ведь даже полуразрушенные исторические здания и сооружения выступают носителями смыслов, памяти места, и, несмотря на свое состояние, сохраняют архитектурную ценность.

Московский историк архитектуры, автор блога про "архитектуру повторного использования" ReUseArch Марина Юшкевич расскажет, как в России и других странах сохраняют руины, вдыхая в них новую жизнь: приспосабливают под музеи и арт-центры, офисные объекты и отели, жилые дома и общественные пространства.

Вход свободный.