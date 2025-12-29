16+
В Самаре готовят к реконструкции санаторий им. Чкалова Проект реставрации самарской синагоги получил положительное заключение госэкспертизы Московский историк архитектуры расскажет самарцам о возрождении руин На Московском шоссе из-за старинной казармы ограничат высотность застройки ВТБ и Дом Радио: итоги первого года реставрации в Санкт-Петербурге

Архитектура Культура

В Самаре готовят к реконструкции санаторий им. Чкалова

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская региональная организация Союза архитекторов России объявила конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции комплексной застройки и благоустройства территории санатория им. Чкалова. Заказчиком конкурса является ОАО "Санаторий им. Чкалова".

"В рамках проведения конкурса предусмотрена разработка архитектурной комплексной застройки территории объектами лечебной и восстановительной медицины, благоустройства и перспективного развития территории", - отмечается в сообщении.

Архитектурная концепция должна учитывать особенности исторического наследия, охранного статуса и функциональные характеристики территории, обеспечить комфортное пребывание пациентов.

Заявки принимались до 23 декабря. Срок сдачи конкурсных работ - до 23 марта 2026 года. По итогам конкурса состоится торжественная церемония награждения. Победитель получит 2 млн рублей.

Сейчас на территории, площадь которой составляет более 54 тыс. кв. метров, расположены: лечебный корпус №1 (объект культурного наследия (ОКН) федерального значения "Дача Соколова, 1909 г., арх. А.Щербачев"); лечебный корпус №2 (ОКН регионального значения "Дача купца А.И.Соколова  в мавританском стиле, арх. А.Щербачев"); лечебный корпус №3 (ОКН регионального значения "Дача купца Шихобалова в стиле итальянского ренессанса, арх. Лидваль"; административный конкурс №4; лечебный корпус №5; климатопавильон; клуб-столовая; здания хозназначения; часовня; могильник "Барбашенский" (ОКН фелералного значения).

В техзадании прописано, что лечебные корпуса №№ 1, 2, 3 подлежат реставрации/реконструкции, корпус №4, климатопавильон и лечебный корпус №5 - реконструкции или сносу "с последующим возведением в существующих пятнах застройки или ином расположении новых объектов с аналогичным функционалом".

Предполагается, что на месте клуба-столовой будет построен новый лечебно-оздоровительный корпус на 100-120 мест с "широкими возможностями культурно-досугового отдыха, рассчитанного на пациентов всех корпусов".

В зданиях хозяйственного назначения планируется выполнить текущий или капитальный ремонт, но не исключен их снос.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

