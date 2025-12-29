В Самаре готовят к реконструкции санаторий им. Чкалова

Самарская региональная организация Союза архитекторов России объявила конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции комплексной застройки и благоустройства территории санатория им. Чкалова. Заказчиком конкурса является ОАО "Санаторий им. Чкалова".

"В рамках проведения конкурса предусмотрена разработка архитектурной комплексной застройки территории объектами лечебной и восстановительной медицины, благоустройства и перспективного развития территории", - отмечается в сообщении.

Архитектурная концепция должна учитывать особенности исторического наследия, охранного статуса и функциональные характеристики территории, обеспечить комфортное пребывание пациентов.

Заявки принимались до 23 декабря. Срок сдачи конкурсных работ - до 23 марта 2026 года. По итогам конкурса состоится торжественная церемония награждения. Победитель получит 2 млн рублей.

Сейчас на территории, площадь которой составляет более 54 тыс. кв. метров, расположены: лечебный корпус №1 (объект культурного наследия (ОКН) федерального значения "Дача Соколова, 1909 г., арх. А.Щербачев"); лечебный корпус №2 (ОКН регионального значения "Дача купца А.И.Соколова в мавританском стиле, арх. А.Щербачев"); лечебный корпус №3 (ОКН регионального значения "Дача купца Шихобалова в стиле итальянского ренессанса, арх. Лидваль"; административный конкурс №4; лечебный корпус №5; климатопавильон; клуб-столовая; здания хозназначения; часовня; могильник "Барбашенский" (ОКН фелералного значения).

В техзадании прописано, что лечебные корпуса №№ 1, 2, 3 подлежат реставрации/реконструкции, корпус №4, климатопавильон и лечебный корпус №5 - реконструкции или сносу "с последующим возведением в существующих пятнах застройки или ином расположении новых объектов с аналогичным функционалом".

Предполагается, что на месте клуба-столовой будет построен новый лечебно-оздоровительный корпус на 100-120 мест с "широкими возможностями культурно-досугового отдыха, рассчитанного на пациентов всех корпусов".

В зданиях хозяйственного назначения планируется выполнить текущий или капитальный ремонт, но не исключен их снос.