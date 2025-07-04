Архитектор Константин Африкантов расскажет о реставрации Фабрики-кухни

В среду, 9 июля, в 19:00 в пространстве "ЦЕХ" центра культуры и отдыха "Станкозавод" (улица Куйбышева, 128а) пройдет лекция "Особенности реставрации объекта модернизма на примере Фабрики-кухни" (12+). Ее прочитает самарский архитектор, директор бюро "РБТЫ" Константин Африкантов.

В прошлом году в бывшем здании Фабрики-кухни завода имени Масленникова начал работу самарский филиал Государственной Третьяковской галереи. Этому событию предшествовали несколько лет реставрации здания и его приспособления для современного использования.

В России не так много успешных реализованных проектов реставрации модернистских объектов (а архитектура русского авангарда, к которой относится Фабрика-кухня, считается первой волной модернизма). Тем ценнее опыт, полученный в процессе восстановления самарского шедевра архитектуры.

Константин Африкантов выступал соавтором проекта приспособления Фабрики-кухни под музей и проекта благоустройства территории вокруг здания, а также вел авторский надзор за работами внутри объекта. На лекции архитектор расскажет об особенностях реставрации и переустройства здания, о методах, которые применила московско-самарская группа проектировщиков, а также о практике работы с модернистскими объектами на примере Фабрики-кухни.

Лекция пройдет в рамках проекта "ВООПИиК покажет" Самарского регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и лектория "Архитектурная среда" кофейни White Cup Дмитрия и Марии Храмовых.

Вход свободный.