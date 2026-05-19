Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре

Историко-культурная экспертиза дала отрицательное заключение по участку под проект жилой застройки на ул. Алексея Толстого, 8 в Самаре. Акт экспертизы опубликован Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Заказчиком работ выступало московское ООО "Генезис АрхНииЭксперт". Объектом исследований был земельный участок площадью 1,4 га, отводимый под строительство на территории 4-го исторического квартала. Территория входит в границы исторического поселения регионального значения.

Сейчас на участке находится строительная площадка, расчищенная от жилой застройки и складских помещений, а также территория парковки.

Археологи заложили один шурф и зафиксировали разрушенный в ходе более поздних строительных работ культурный слой с фрагментами стеклянной, глиняной, фаянсовой посуды, датируемый концом ХIХ — началом ХX века. Находки связаны с выявленным в 2022 г. объектом археологического наследия "Культурный слой г. Самара XIX — начала XX вв. (квартал 4)".

схема из акта государственной историко-культурной экспертизы

В результате новых разведочных работ границы объекта археологического наследия проведены по границе полосы отвода проектируемой стройки.

"Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, площадью 1,4 га, отводимом под объект: "Многофункциональный жилой комплекс переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями, подземными/наземными стоянками, расположенный на улице А. Толстого, 8 в г. Самара" на территории г. о. Самара Самарской области, невозможно", — сделал вывод эксперт.

Также указывается, что для обеспечения сохранности культурного слоя необходима разработка документации, предусматривающей проведение охранно-спасательных мероприятий.

Напомним, проект строительства трех домов на ул. Алексея Толстого около элеватора в январе этого года рассматривался на заседании рабочей группы Градостроительного совета. Тогда он в целом получил высокие оценки. Сообщалось, что мастер-план "в целом одобрен", но необходимо уточнить некоторые замечания экспертов.