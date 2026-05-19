Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Историко-культурная экспертиза дала отрицательное заключение по участку под проект жилой застройки на ул. Алексея Толстого, 8 в Самаре. Акт экспертизы опубликован Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Заказчиком работ выступало московское ООО "Генезис АрхНииЭксперт". Объектом исследований был земельный участок площадью 1,4 га, отводимый под строительство на территории 4-го исторического квартала. Территория входит в границы исторического поселения регионального значения.

Сейчас на участке находится строительная площадка, расчищенная от жилой застройки и складских помещений, а также территория парковки.

Археологи заложили один шурф и зафиксировали разрушенный в ходе более поздних строительных работ культурный слой с фрагментами стеклянной, глиняной, фаянсовой посуды, датируемый концом ХIХ — началом ХX века. Находки связаны с выявленным в 2022 г. объектом археологического наследия "Культурный слой г. Самара XIX — начала XX вв. (квартал 4)".

В результате новых разведочных работ границы объекта археологического наследия  проведены по границе полосы отвода проектируемой стройки.

"Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, площадью 1,4 га, отводимом под объект: "Многофункциональный жилой комплекс переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями, подземными/наземными стоянками, расположенный на улице А. Толстого, 8 в г. Самара" на территории г. о. Самара Самарской области, невозможно", — сделал вывод эксперт.

Также указывается, что для обеспечения сохранности культурного слоя необходима разработка документации, предусматривающей проведение охранно-спасательных мероприятий.

Напомним, проект строительства трех домов на ул. Алексея Толстого около элеватора в январе этого года рассматривался на заседании рабочей группы Градостроительного совета. Тогда он в целом получил высокие оценки. Сообщалось, что мастер-план "в целом одобрен", но необходимо уточнить некоторые замечания экспертов.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

