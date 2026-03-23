Члены ВООПИиК расскажут, как охранный статус помогает спасти исторические здания

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 26 марта, в 19:00 пройдет публичная дискуссия "Статус решает все. Новые памятники Самары" (12+) проекта "ВООПИиК покажет". Члены реготделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова, Армен Арутюнов и Ира Фишман расскажут, какие объекты удалось спасти благодаря постановке на государственную охрану. Мероприятие состоится в культурном центре "ЗИМ Галерея". Вход свободный.

Фото: ВООПИиК

Статус объекта культурного наследия (ОКН) или ценного градоформирующего объекта (ЦГФО) — не панацея от разрушения исторических зданий, но часто — лишь постановка на государственную охрану может спасти архитектурные и исторические памятники от исчезновения.

Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры много лет системно занимается выявлением новых памятников. Благодаря усилиям местных градозащитников удалось спасти целый ряд исторических домов, имевших статус аварийных и подлежавших сносу.

Дом мещанки Сафоновой на улице Садовой, 228 и Дом купца Полуэктова на улице Максима Горького, 119, например, не только получили статус объектов культурного наследия, но и перешли в руки частных инвесторов, которые обязуются отреставрировать здания и приспособить их для современного использования. Восстановлением "Дома с часами" на улице Коммунистической, 5 занялся "Том Сойер Фест", а бруталистский элеватор, ценность которого пришлось доказывать в суде, останется стоять на берегу Самарки в ожидании лучшего будущего.

На публичной дискуссии "Статус решает все. Новые памятники Самары" председатель регионального ВООПИиК Нина Казачкова и члены совета Армен Арутюнов и Ира Фишман расскажут, какие объекты получили спасительный статус ОКН и ЦГФО и какой может быть их дальнейшая судьба.

Мероприятие пройдет в рамках просветительского проекта "ВООПИиК покажет" и лектория культурного центра "ЗИМ Галерея".

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

