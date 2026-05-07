Суд отказал убийце двух милиционеров в смягчении наказания

Прокуратура отклонила ходатайство убийцы двух милиционеров о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение, сообщает надзорное ведомство.
Трагедия произошла 20 лет назад, в мае 2005 года. Житель с. Тростянка Приволжского района в состоянии алкогольного опьянения оказал вооруженное сопротивление при задержании. Он открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам милиции. Два оперативника погибли на месте.
Спустя год, в марте 2006 г., Самарский областной суд приговорил его к 24 годам лишения свободы по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Сейчас преступник отбывает срок в исправительной колонии № 3 в Новокуйбышевске. За время заключения мужчина неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка, что стало одним из оснований для отказа в смягчении условий содержания.
"В соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора судом вынесено решение об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного", — прокомментировали в ведомстве.
Последние комментарии
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц