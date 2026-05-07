Суд отказал убийце двух милиционеров в смягчении наказания

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура отклонила ходатайство убийцы двух милиционеров о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение, сообщает надзорное ведомство.

Трагедия произошла 20 лет назад, в мае 2005 года. Житель с. Тростянка Приволжского района в состоянии алкогольного опьянения оказал вооруженное сопротивление при задержании. Он открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам милиции. Два оперативника погибли на месте.

Спустя год, в марте 2006 г., Самарский областной суд приговорил его к 24 годам лишения свободы по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Сейчас преступник отбывает срок в исправительной колонии № 3 в Новокуйбышевске. За время заключения мужчина неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка, что стало одним из оснований для отказа в смягчении условий содержания.

"В соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора судом вынесено решение об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного", — прокомментировали в ведомстве.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

