ФСБ задержала в Самарской области сотрудника Росреестра

По предварительной версии, работник ведомства помогал получать закрытые данные. С их помощью можно было отчуждать недвижимость.
Силовики выявили правонарушение со стороны сотрудника Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области. По версии следствия, он, используя служебное положение и имея доступ к данным информационной системы "Единый государственный реестр недвижимости", в период с 2024 по 2025 гг. неправомерно копировал и предоставил знакомым сведения об объектах недвижимости и их владельцах. Это могло помочь нарушителям отчуждать объекты недвижимости, которые были в собственности граждан.
ФСБ совместно с другими структурами пресекла эту деятельность. В итоге ущерба третьим лицам удалось не допустить.
В управлении МВД России по Самаре возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до реального лишения свободы.
