Романтические отношения обернулись для самарчанки потерей 1,5 млн рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и вымогательстве в крупном размере, сообщает Облглавк.
В период с осени 2024 г. по лето 2025 г., по версии следствия, знакомый 54-летней местной жительницы, с которым у нее сложились романтические отношения, путем обмана и угроз завладел ее денежными средствами на сумму свыше 1,5 млн рублей.
Злоумышленник под предлогом оплаты лечения своей матери, якобы страдающей онкологическим заболеванием, получил от пострадавшей заем. Позже он сообщил о якобы произведенном им возврате суммы с превышением долга, однако средства на счет обманутой не поступили. Затем ухажер убедил потерпевшую перевести еще дополнительные средства для "разблокировки" счета.
При попытках дамы вернуть свои деньги мужчина угрожал распространением компрометирующих сведений.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В ходе расследования мать обвиняемого опровергла сведения о наличии у нее онкологического заболевания. Установлено также, что в 2020 г. мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление: тогда он на сайте знакомств использовал подложные данные и вводил потерпевших в заблуждение относительно своего места жительства и финансового положения.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за мошенничество и вымогательство, совершенные в крупном размере, и направлены для рассмотрения в суд. Обвиняемый частично возместил ущерб, вернув потерпевшей 200 тыс. рублей.
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.