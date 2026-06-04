Житель Самары обвиняется в хищении 1,5 млн рублей у участника СВО из Мордовии

Прокуратура Ленинского района Саранска направила в местный районный суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Самары. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает надзорное ведомство.

В феврале 2024 г., по версии следствия, злоумышленник обманул участника специальной военной операции под предлогом организации квалифицированной медицинской помощи в госпиталях Самары. Самарец убедил потерпевшего перевести ему 1,5 млн рублей. Перечисления производились в несколько этапов на банковские счета, указанные мошенником.

Теперь дело будет рассмотрено по существу в суде Саранска.