Тольяттинец до полусмерти избил прохожего за то, что тот оскорбил его родственника

В полицию Автозаводского района Тольятти из больницы сообщили о госпитализации 43-летнего местного жителя, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Пострадавший пояснил, что поздно вечером, когда он шел домой, во дворе дома на ул. Спортивной ему повстречалась компания мужчин. Завязался разговор, но в какой-то момент между ним и одним из неизвестных возник спор. В итоге мужчину сильно избили.
Полиция по уличным камерам смогла опознать подозреваемого- 55-летнего тольяттинца. Тот признался и пояснил, что потерпевший непристойно выразился в адрес его родственника, за что он набросился на обидчика с кулаками.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках