Тольяттинец до полусмерти избил прохожего за то, что тот оскорбил его родственника

В полицию Автозаводского района Тольятти из больницы сообщили о госпитализации 43-летнего местного жителя, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавший пояснил, что поздно вечером, когда он шел домой, во дворе дома на ул. Спортивной ему повстречалась компания мужчин. Завязался разговор, но в какой-то момент между ним и одним из неизвестных возник спор. В итоге мужчину сильно избили.

Полиция по уличным камерам смогла опознать подозреваемого- 55-летнего тольяттинца. Тот признался и пояснил, что потерпевший непристойно выразился в адрес его родственника, за что он набросился на обидчика с кулаками.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".