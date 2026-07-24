В Самаре женщина накопила 3 млн рублей, но их увели мошенники

В полицию Самары обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Женщина сообщила, что ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником налоговой службы. Звонивший убедительно сообщил, что сбережения самарчанки пытаются похитить третьи лица, и для защиты финансов необходимо срочно перевести все средства на специальный "безопасный" счет.
Опасаясь за деньги, заявительница выполнила инструкции и перевела на указанный счет около 3 миллионов рублей. Позже, связавшись с банком для уточнения информации, девушка выяснила, что деньги на сохранный счет не поступали, а сотрудники банка подтвердили, что она стала жертвой обмана. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках