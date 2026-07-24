В Самаре женщина накопила 3 млн рублей, но их увели мошенники

В полицию Самары обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Женщина сообщила, что ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником налоговой службы. Звонивший убедительно сообщил, что сбережения самарчанки пытаются похитить третьи лица, и для защиты финансов необходимо срочно перевести все средства на специальный "безопасный" счет.

Опасаясь за деньги, заявительница выполнила инструкции и перевела на указанный счет около 3 миллионов рублей. Позже, связавшись с банком для уточнения информации, девушка выяснила, что деньги на сохранный счет не поступали, а сотрудники банка подтвердили, что она стала жертвой обмана. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.