Многодетная мать из Липяги получила 4 года за покушение на убийство

Жительница п. Липяги получила 4 года колонии общего режима за покушение на убийство из-за обиды, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По данным следствия, во время визита к родственникам женщина нанесла потерпевшему не менее трех ударов кухонным ножом в область жизненно важных органов. Довести задуманное до конца она не смогла, так как на крик прибежала свидетельница, выхватила нож, вытолкнула нападавшую из комнаты, а пострадавшему вовремя оказали медпомощь.

"В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела подсудимая сообщала, что разозлилась на потерпевшего, который ранее толкнул ее дочь, оскорблял подсудимую и ее детей и маму", — уточняют в пресс-службе.

При этом ранее женщина не имела судимостей и воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. С учетом этих смягчающих обстоятельств суд назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей.

Приговор пока не вступил в законную силу.