Многодетная мать из Липяги получила 4 года за покушение на убийство

Жительница п. Липяги получила 4 года колонии общего режима за покушение на убийство из-за обиды, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
По данным следствия, во время визита к родственникам женщина нанесла потерпевшему не менее трех ударов кухонным ножом в область жизненно важных органов. Довести задуманное до конца она не смогла, так как на крик прибежала свидетельница, выхватила нож, вытолкнула нападавшую из комнаты, а пострадавшему вовремя оказали медпомощь.
"В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела подсудимая сообщала, что разозлилась на потерпевшего, который ранее толкнул ее дочь, оскорблял подсудимую и ее детей и маму", — уточняют в пресс-службе.
При этом ранее женщина не имела судимостей и воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. С учетом этих смягчающих обстоятельств суд назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках