В Самарской области накрыли две нарколаборатории, расположенные в Шигонском и Ставропольском районе. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники ФСБ выяснили, что в октябре 2025 года 31-летний сызранец организовал на территории села Новодевичье Шигонского района нарколабораторию для производства синтетических наркотиков. с целью последующего сбыта в различных регионах РФ.

Мужчину задержали, при обыске жилья из незаконного оборота изъяли более 51 кг синтетического наркотического средства "а-рvр". В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере". Самарский областной суд приговорил подозреваемого к 9 годам колонии строгого режима.

Кроме того, в ФСБ установили, что в мае 2026 года 22-летний тольяттинец организовал на территории Ставропольского района нарколабораторию для производства "синтетики", чтобы затем продавать на территории региона. Из незаконного оборота изъяли более 3,8 кг мефедрона, а также лабораторное оборудование и свыше 300 литров прекурсоров.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере".