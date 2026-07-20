16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти в сквере произошло убийство В Тольятти строительная компания выплатила полумиллионный штраф за попытку подкупа должностного лица Началось с жалобы на мать: стало известно, что предшествовало убийству Тарховых В Тольятти накрыли преступную группу, похищавшую деньги у пожилых людей В Жигулевске на улице задержали мужчину со свертком наркотиков в руках

Преступления Происшествия

В Самарской области накрыли две нарколаборатории

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 338
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области накрыли две нарколаборатории, расположенные в Шигонском и Ставропольском районе. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

В ходе розыскных мероприятий сотрудники ФСБ выяснили, что в октябре 2025 года 31-летний сызранец организовал на территории села Новодевичье Шигонского района нарколабораторию для производства синтетических наркотиков. с целью последующего сбыта в различных регионах РФ.

Мужчину задержали, при обыске жилья из незаконного оборота изъяли более 51 кг синтетического наркотического средства "а-рvр". В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере". Самарский областной суд приговорил подозреваемого к 9 годам колонии строгого режима.

Кроме того, в ФСБ установили, что в мае 2026 года 22-летний тольяттинец организовал на территории Ставропольского района нарколабораторию для производства "синтетики", чтобы затем продавать на территории региона. Из незаконного оборота изъяли более 3,8 кг мефедрона, а также лабораторное оборудование и свыше 300 литров прекурсоров.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере".

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2