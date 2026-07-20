В Самарской области накрыли две нарколаборатории, расположенные в Шигонском и Ставропольском районе. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники ФСБ выяснили, что в октябре 2025 года 31-летний сызранец организовал на территории села Новодевичье Шигонского района нарколабораторию для производства синтетических наркотиков. с целью последующего сбыта в различных регионах РФ.
Мужчину задержали, при обыске жилья из незаконного оборота изъяли более 51 кг синтетического наркотического средства "а-рvр". В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере". Самарский областной суд приговорил подозреваемого к 9 годам колонии строгого режима.
Кроме того, в ФСБ установили, что в мае 2026 года 22-летний тольяттинец организовал на территории Ставропольского района нарколабораторию для производства "синтетики", чтобы затем продавать на территории региона. Из незаконного оборота изъяли более 3,8 кг мефедрона, а также лабораторное оборудование и свыше 300 литров прекурсоров.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках