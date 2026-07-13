Самарца будут судить за мошенничество с пособием по инвалидности

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере), сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
В 2020 г. мужчина представил в уполномоченные органы документы, содержащие недостоверные сведения о состоянии его здоровья. На основании этих данных ему была установлена инвалидность, что в дальнейшем послужило основанием для назначения страховой пенсии. В период с сентября 2020 г. по июнь 2026 г. обвиняемый незаконно получил социальные выплаты, размер которых превысил 785 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках