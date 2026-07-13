Самарца будут судить за мошенничество с пособием по инвалидности

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере), сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В 2020 г. мужчина представил в уполномоченные органы документы, содержащие недостоверные сведения о состоянии его здоровья. На основании этих данных ему была установлена инвалидность, что в дальнейшем послужило основанием для назначения страховой пенсии. В период с сентября 2020 г. по июнь 2026 г. обвиняемый незаконно получил социальные выплаты, размер которых превысил 785 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.