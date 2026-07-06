Трое лже‑сотрудников ведомств получили сроки в Жигулевске

В Жигулевске осудили группу аферистов, которые обманывали горожан, притворяясь силовиками и медработниками, сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.
В числе осужденных — ранее не судимые 19‑летний житель Самарской области и двое воронежцев (18 и 20 лет).
Преступная схема была такой: молодые люди вместе с неизвестным сообщником представлялись сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и поликлиники и под разными предлогами выманивали деньги. Им удалось похитить 500 тыс. руб. у пенсионерки из Тольятти. Еще одну потерпевшую они пытались обмануть на 7 770 000 рублей и 1 500 долларов, но не успели. Злоумышленников задержали полицейские в Жигулевске.
Суд приговорил каждого к реальному сроку — от 2,5 до 3,5 лет в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках