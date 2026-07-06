Трое лже‑сотрудников ведомств получили сроки в Жигулевске

В Жигулевске осудили группу аферистов, которые обманывали горожан, притворяясь силовиками и медработниками, сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

В числе осужденных — ранее не судимые 19‑летний житель Самарской области и двое воронежцев (18 и 20 лет).

Преступная схема была такой: молодые люди вместе с неизвестным сообщником представлялись сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и поликлиники и под разными предлогами выманивали деньги. Им удалось похитить 500 тыс. руб. у пенсионерки из Тольятти. Еще одну потерпевшую они пытались обмануть на 7 770 000 рублей и 1 500 долларов, но не успели. Злоумышленников задержали полицейские в Жигулевске.

Суд приговорил каждого к реальному сроку — от 2,5 до 3,5 лет в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.