Лжефотограф из Сызрани обвиняется в мошенничестве

Житель Сызрани окажется на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве с соцвыплатами. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение, сообщает надзорное ведомство.

В июле 2024 г. фигурант воспользовался мерой господдержки и получил социальную выплату для запуска бизнеса в сфере фотоуслуг. Однако вместо развития дела деньги были потрачены на иные цели. Следствие доказало, что никакой предпринимательской деятельности не велось, а заявленные планы остались только на бумаге. Ущерб бюджету превысил 315 тыс. рублей.

Обвиняемый вернул всю сумму добровольно. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.