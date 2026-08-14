В Чапаевске женщина получала выплаты на ребенка, которого не было

В отношении 47‑летней жительницы Чапаевска возбуждено уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами. По данным следствия, женщина обманом получила свыше 420 тыс. рублей, сообщает самарский следком.

Как полагают следователи, в 2021 г. гражданка подала в соцслужбу документы на пособия при рождении ребенка, в том числе на единовременную и ежемесячные выплаты. При этом в бумагах содержались недостоверные сведения: женщина заявила, что родила ребенка вне медучреждения и без помощи медиков.

Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.