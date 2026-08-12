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Преступления Происшествия

Самарскому застройщику Михаилу Жукову вынесли третий приговор

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд в Самаре взыскал более 8,3 млн рублей с фигурантов дела о мошенничестве при строительстве ЖК "Унисон", сообщает региональная прокуратура.

Фото: Ксения Штефан

Бывший директор ООО "Альянс" Михаил Жуков и предприниматель Кирилл Коробка признаны виновными в хищении средств инвестора путем предоставления фиктивных отчетов о строительных работах.

Схема действовала в 2023-2024 годах: в документах об объемах выполненных работ содержались заведомо ложные сведения. На основании этих бумаг застройщик и его подрядчик получили от инвестора 8,38 млн рублей.

Суд с учетом вынесенного в декабре 2025 г. приговора по другому делу назначил Жукову 7 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. рублей, а также запретил ему в течение года привлекать средства на долевое строительство. Коробка приговорен к трем годам и шести месяцам колонии и штрафу 200 тыс. рублей. Гражданский иск инвестора удовлетворен в полном объеме.

Напомним, компания Жукова выступала застройщиком ряда ЖК, в том числе самых известных - "Унисон" около Парка Дружбы и проблемного "Космолет" на ул. Антонова-Овсеенко. ООО "Альянс" сейчас проходит процедуру банкротства.

Для Михаила Жукова судимость стала уже третьей. В декабре 2025 г. он был признан виновным в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей. А в октябре того же года бизнесмен выслушал приговор за обман дольщиков ЖК "Космолет".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

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По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

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Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

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Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

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