Самарскому застройщику Михаилу Жукову вынесли третий приговор

Суд в Самаре взыскал более 8,3 млн рублей с фигурантов дела о мошенничестве при строительстве ЖК "Унисон", сообщает региональная прокуратура.

Бывший директор ООО "Альянс" Михаил Жуков и предприниматель Кирилл Коробка признаны виновными в хищении средств инвестора путем предоставления фиктивных отчетов о строительных работах.

Схема действовала в 2023-2024 годах: в документах об объемах выполненных работ содержались заведомо ложные сведения. На основании этих бумаг застройщик и его подрядчик получили от инвестора 8,38 млн рублей.

Суд с учетом вынесенного в декабре 2025 г. приговора по другому делу назначил Жукову 7 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. рублей, а также запретил ему в течение года привлекать средства на долевое строительство. Коробка приговорен к трем годам и шести месяцам колонии и штрафу 200 тыс. рублей. Гражданский иск инвестора удовлетворен в полном объеме.

Напомним, компания Жукова выступала застройщиком ряда ЖК, в том числе самых известных - "Унисон" около Парка Дружбы и проблемного "Космолет" на ул. Антонова-Овсеенко. ООО "Альянс" сейчас проходит процедуру банкротства.

Для Михаила Жукова судимость стала уже третьей. В декабре 2025 г. он был признан виновным в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей. А в октябре того же года бизнесмен выслушал приговор за обман дольщиков ЖК "Космолет".