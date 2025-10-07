16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Застройщику Михаилу Жукову вынесли приговор Вадиму Пантюхину, осужденному за покушение на депутата, отказали в смягчении наказания Приговор за жестокое убийство 17-летней самарчанки не смогли оспорить в апелляционном суде В Самаре мужчина сжег машину нового мужа своей бывшей жены "Били трубами": осужденные за беспорядки в самарской колонии обратились в кассационный суд

Суды Происшествия

Застройщику Михаилу Жукову вынесли приговор

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 327
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор директору и учредителю ООО "Кольцо" Михалу Жукову. Его обвиняли в обмане дольщиков.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, по версии следствия, с ноября 2019 г. по март 2022 г. мужчина заключил договоры долевого участия с 15 потерпевшими на общую сумму более 65 млн рублей. Однако эти деньги он так и не внес на специализированный расчетный счет организации. Фирма строит жилой комплекс "Космолет" на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Объект должны сдать 31 декабря 2025 года.

Всего застройщик привлек средства около 800 участников долевого строительства. Вот только в июне 2022 г. строительство приостановили из-за нехватки финансирования. В июле 2023 г. его возобновили за счет средств инвестора. На площадке ЖК "Космолет" возведены все три секции по 32 этажа, степень готовности объекта — 65%. Жукова отстранили от должности директора, а за нарушение условий подписки о невыезде его заключили под стражу. Ему вменили ст. 200.3 ч.2 УК РФ ("Привлечение денег граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве").

Как пояснили журналисту Волга Ньюс в суде Октябрьского района Самары, Жукова приговорили к 11 месяцам колонии. Но в этот срок зачли время, которое застройщик провел под стражей. Таким образом, получилось, что Жуков наказание уже отбыл. Меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2