Застройщику Михаилу Жукову вынесли приговор

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор директору и учредителю ООО "Кольцо" Михалу Жукову. Его обвиняли в обмане дольщиков.

Напомним, по версии следствия, с ноября 2019 г. по март 2022 г. мужчина заключил договоры долевого участия с 15 потерпевшими на общую сумму более 65 млн рублей. Однако эти деньги он так и не внес на специализированный расчетный счет организации. Фирма строит жилой комплекс "Космолет" на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Объект должны сдать 31 декабря 2025 года.

Всего застройщик привлек средства около 800 участников долевого строительства. Вот только в июне 2022 г. строительство приостановили из-за нехватки финансирования. В июле 2023 г. его возобновили за счет средств инвестора. На площадке ЖК "Космолет" возведены все три секции по 32 этажа, степень готовности объекта — 65%. Жукова отстранили от должности директора, а за нарушение условий подписки о невыезде его заключили под стражу. Ему вменили ст. 200.3 ч.2 УК РФ ("Привлечение денег граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве").

Как пояснили журналисту Волга Ньюс в суде Октябрьского района Самары, Жукова приговорили к 11 месяцам колонии. Но в этот срок зачли время, которое застройщик провел под стражей. Таким образом, получилось, что Жуков наказание уже отбыл. Меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.