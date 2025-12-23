16+
Суды Происшествия

В Чапаевске две женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат

ЧАПАЕВСК. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Чапаевске вынесли приговор двум участницам цыганской ЭПГ, обвиняемым в мошенничестве при получении выплат, сообщает УФСБ России по Самарской области.

Установлено, что осужденные предоставили в "ГУСЗН Самарского округа" фиктивные свидетельства о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, оформили выплаты, выделенные им в качестве материнского капитала, а затем обналичили путем приобретения земельных участков в Пензенской области.

Кроме того, на основании недостоверных документов мошенницы подали заявки на предоставление ежемесячных социальных выплат, в соответствии с которыми несколько лет осуществляли их регулярное получение. Общий ущерб от противоправной деятельности указанных лиц составил более полумиллиона рублей.

На основании переданных УФСБ материалов Следственным отделом по г. Чапаевску СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ.

Решением Чапаевского городского суда обе фигурантки признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления. Одна из них приговорена к лишению свободы на срок 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима и штрафу в 389 тыс. руб. в пользу министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Другой обвиняемой назначен штраф в размере 350 тыс. руб. в доход государства. 

Приговоры вступили в законную силу. 

