Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги

Прокуратура Новокуйбышевска провела проверку за несоблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Были выявлены нарушения, подвергающие опасности участников дорожного движения - отсутствие крышки колодца на проезжей части дороги, снежные валы на остановках и пешеходных переходах.