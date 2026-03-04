Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги

Прокуратура Новокуйбышевска провела проверку за несоблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Были выявлены нарушения, подвергающие опасности участников дорожного движения - отсутствие крышки колодца на проезжей части дороги, снежные валы на остановках и пешеходных переходах.
Прокуратура возбудила в отношении заместителя главы города по вопросам городского хозяйства (по данным сайта мэрии, эту должность занимает Виталий Румянцев) дело об административном правонарушении. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Выявленные нарушения безопасности дорожного движения устранены, сообщает прокуратура Самарской области.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия