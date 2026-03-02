16+
Экология Общество

За три года самарские лесники сократили площадь очагов опасного вредителя более чем на три тысячи гектаров

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Благодаря системной работе, проводимой министерством природных ресурсов Самарской области и специалистами Рослесозащиты, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого — вредителя, представляющего серьезную угрозу для хвойных лесов.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Если в пиковом 2022 г. очаги поражения охватывали 7,1 тысячи гектаров, то уже по итогам 2025 г. этот показатель удалось снизить до 3,8 тысячи гектаров. Таким образом, общее сокращение площадей за три года составило 3,3 тысячи гектаров. Гибель популяции вредителя достигла 46%.

Динамика борьбы с вредителем демонстрирует последовательное снижение объемов необходимых обработок: если в 2023 г. мероприятия проводились на площади 5,4 тысячи гектаров, то в 2024 г. — на 4,1 тысячи, а в 2025 г. — уже на 3,8 тысячи гектаров. Эти цифры говорят о том, что принимаемые меры дают ощутимый результат.

Глава минприроды Самарской области Артем Ефимов отметил, что работа лесников во многом схожа с врачебной практикой: важно постоянно следить за состоянием "пациента" — леса, своевременно выявлять болезнь и назначать правильное лечение.

"Сохранение лесов включает в себя много направлений работы: лесовосстановление, охрана от пожаров, расширение парка спецтехники по нацпроекту "Экологическое благополучие". Среди важнейших мероприятий в отрасли — защита леса от вредителей, своевременные меры борьбы с которыми помогают сохранить леса региона от повреждений. Здесь также есть поддержка коллег из Рослесхоза", — прокомментировал Ефимов.

Сложность борьбы с пилильщиком-ткачом звездчатым заключается в его биологических особенностях: вредитель способен впадать в длительную диапаузу, которая может продолжаться до семи лет. Это приводит к формированию так называемых хронических очагов, требующих проведения обработок на одних и тех же территориях на протяжении нескольких лет подряд.

При планировании лесозащитных мероприятий специалисты учитывают целый комплекс факторов: климатические условия текущего сезона, фенологию развития насекомого и строгие регламенты применения средств защиты насаждений. Именно своевременное и полное выполнение всех необходимых процедур позволило не только предотвратить масштабные повреждения лесного фонда Самарской области, но и сдержать дальнейшее распространение опасного вредителя. Показателем эффективности проводимой политики стал и тот факт, что в 2024 году специалистам удалось полностью ликвидировать очаги другого серьезного вредителя — непарного шелкопряда — в четырех лесничествах, где он был ранее обнаружен.

Мониторинг состояния лесов в регионе продолжается.

