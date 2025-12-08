От посадок до дронов: как в Самарской области защищают и восстанавливают леса

Самарская область перевыполняет планы по лесовосстановлению и в десять раз сократила площадь лесных пожаров в 2025 году. Росту эффективности способствуют новые технологии — от посадок с закрытой корневой системой до использования дронов для мониторинга, а также масштабное финансирование в рамках нацпроекта.

Самарская область считается малолесным регионом, поскольку процент лесов (лесистость) в ней составляет 12,8%. Несмотря на это лесной фонд демонстрирует позитивную динамику по ключевым показателям. Так, по данным министерства природных ресурсов и экологии, в 2025 г. план по лесовосстановлению перевыполнен на 6%, а баланс между утратой и восстановлением лесов в 2024 г. достиг 346,8% со знаком плюс. Параллельно с этим ведется работа по повышению скорости ликвидации возгораний, и в этом году удалось добиться результата по тушению всех лесных пожаров в первые сутки.

Правда, с 2017 по 2025 г. площадь земель лесного фонда уменьшилась на 6,5 тыс. га, но это связано с так называемой "лесной амнистией". Как пояснили в пресс-службе ведомства, это связано с тем, что права на земельные участки у граждан возникли до 2016 г., но фактически участки находились в пределах земель лесного фонда. Поэтому к данным участкам были применены нормы "Лесной амнистии". Положения закона направлены на решение проблем граждан, чьи участки пересекаются с землями лесного фонда и проживающих в бывших лесных поселках, расположенных в лесном фонде.

"Лесное хозяйство региона развивается благодаря федеральной и региональной поддержке. На этот год общий объем финансирования лесовосстановления составил 226 млн рублей. В следующем году по нацпроекту "Экологическое благополучие" кроме лесовосстановительных работ мы также планируем закупку новой техники — тракторов и малых лесопатрульных комплексов", — подчеркивает министр министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов и добавляет, что всестороннюю поддержку лесному хозяйству региона оказывает губернатор Вячеслав Федорищев.

"В начале года благодаря субсидии из областного бюджета мы закупили 62 единицы лесопатрульной и лесопожарной техники. Также по решению губернатора увеличена зарплата работникам лесного хозяйства на 20%", — отмечает Артем Ефимов.

Меньше пожаров

Особое внимание в работе по сохранению лесов уделяется предотвращению пожаров, а также их максимально быстрой ликвидации. Так, по данным министерства, за 2025 г. (на 20 ноября) на землях лесного фонда было зарегистрировано 35 пожаров на общей площади 53 га, за аналогичный период прошлого года — 34 пожара на 566,9 га. То есть площадь пожаров сократилась в 10,7 раза.

Помимо этого, ведется работа по противопожарному обустройству лесов. Так, в 2025 г. прочищены 26,3 тыс. км минерализованных полос, реконструированы 66 км лесных дорог, установлено 192 шлагбаума и 355 информационных стендов, а также благоустроено 156 зон отдыха.

На территории лесных хозяйств региона работают 17 пожарно-химических станций (ПХС) подведомственного министерству ГБУ СО "Самаралес". Эти станции полностью обеспечены кадрами, техникой и оборудованием. В 2026 г. в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" планируется закупить еще четыре единицы новой техники (два трактора и два малых лесопатрульных комплекса).

Кроме того, в 2025 г. для мониторинга закуплено 15 беспилотных систем "Геоскан 801". Круглосуточное наблюдение ведут 55 камер системы "Лесохранитель", данные с которых поступают в региональную диспетчерскую службу.

Камеры работают в автоматическом режиме, но оператор в случае необходимости может переключиться на ручной режим и приблизить точку, когда программа среагировала на задымление. "По координатам на место отправляется лесопожарная бригада с ближайшей пожарно-химической станции. А если есть задымление, но нет угрозы лесному фонду, информация передается в единую дежурную диспетчерскую службу и МЧС для реагирования", — рассказали в пресс-службе министерства.

Больше посадок

Безусловно, одно из важнейших направлений работы — это лесовосстановление, которое проводится в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" и включают в себя полный цикл: от заготовки семян до ухода за посадками в течение 5-7 лет, или до момента перевода территорий в покрытую лесом площадь. При этом ставка делается на современные технологии: в 2025 г. на 228,5 га высажены почти 640 тыс. сеянцев сосны с закрытой корневой системой, что значительно повышает приживаемость.

За период действия нацпроекта "Экология" с 2019 по 2024 г., лесовосстановление в Самарской области проведено на площади 4,7 тыс. га. В 2025 г. запланировано восстановить 856,38 га лесов, и по состоянию на конец ноября этот план уже перевыполнен на 6% (восстановлено 907,57 га).

"Также проведен полный комплекс сопутствующих лесохозяйственных работ: обработано 752,46 га почвы под лесные культуры, проведено дополнение культур на территориях прошлых посадок на площади 1373,8 га, выполнен агроуход за посадками — 6333,8 га (многократный уход), проведены рубки уходя за молодняками — 79,4 га. Для лесовосстановительных работ 2026-2027 в этом году произведена заготовка семян лесных растений — 10,01 тонн, то есть 141% от плана", — рассказали в региональном минприроды.

Кстати, в работе по восстановлению лесов в Самарской области принимают участие и жители региона. Так, в 2025 г. в рамках акций "Сад памяти" и "Сохраним лес" высажено более 177 тыс. саженцев на площади 83,9 га, участие в них приняли 6 тыс. человек.

Защищают не только от пожаров

Вред лесам могут нанести не только пожары, но также люди, насекомые и даже погодные условия. Так, по сведениям областного минприроды, в 2025 г. выявлено 50 случаев незаконных рубок. Ущерб от них составил 1,37 млн рублей. В связи с этим ведутся постоянные патрулирования, совместные операции с МВД, а также разъяснительная работа с жителями. Для защиты лесов привлекаются общественные инспекторы.

Для защиты лесов от вредителей их обследуют и обрабатывают, в том числе, с помощью авиационной техники. Отметим, что благодаря последовательной работе за последние три года площадь очагов вредителей на территории лесного фонда сократилась более чем в семь раз по сравнению с 2022 годом. В 2024 г. у в регионе полностью ликвидировали очаги непарного шелкопряда в четырёх лесничествах. Мониторинг продолжается.

Лес не рубят, почти

Параллельно с этим ведется работа по рубке аварийно-опасных деревьев. При этом в силу того, что Самарская область относится к малолесным субъектам, промышленная рубка и создание комплексов для переработки древесины запрещены.

"Таким образом, на территории лесного фонда Самарской области осуществляются только лесохозяйственные мероприятия. Фактический объем заготовки древесины в среднем в год составляет 60-80 тыс. куб. м, из которых 18-24 тыс. куб. м — деловая древесина и 42-56 тыс. куб. м — дровяная", — поясняют в минприроды.

фото предоставлено министерства природных ресурсов и экологии Самарской области

Для повышения эффективности использования и доходности лесного хозяйства министерством проводятся аукционы для малого и среднего бизнеса. Например, в 2024 г. министерством было проведено 18 аукционов, на которые было выставлено 462 лота с объемом заготовки древесины 77 тыс. куб. м. По результатам этих торгов продано 226 лотов с объемом заготовки древесины 42,2 тыс. куб. м на 4,4 млн рублей.

За истекший период 2025 г. министерством проведено восемь аукционов с общим объемом заготовки древесины 45,6 тыс. куб. м. По результатам торгов удалось продать 13 лотов с объемом заготовки древесины 2,5 тыс. куб. м на 273,9 тыс. рублей.

Проблема в том, что высокопродуктивные лесные насаждения в регионе отсутствуют, а, значит, получать доход от продажи древесины не представляется возможным, поскольку низкосортная и мелкотоварная древесина не пользуется спросом у лесозаготовителей.

"Но лесная отрасль должна не только расходовать средства, но и приносить доход в бюджет. В перспективе мы нацелены на глубокую переработку древесины, используя опыт соседних регионов — когда при санитарных рубках материал используется для изготовления, например, сувенирной продукции. У нас есть небольшие деревообрабатывающие мощности, и часть дохода с реализации товаров будет направлена на модернизацию наших производственных площадок", — подытожил Артем Ефимов.