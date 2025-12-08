Названы победители "Зимнего университета по инженерным наукам" — 2025

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва подвел итоги проекта Минобрнауки РФ по проведению "Зимнего университета по инженерным наукам" — 2025.

С 24 ноября по 7 декабря три университета страны — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого и Самарский университет им. Королёва — приняли у себя более 600 студентов инженерных направлений из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Самарский университет им. Королёва приехали 200 студентов из Армении, Беларуси, Индии, Китая, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР, а также из регионов России. Занятия для них проводились на русском и английском языках.

Молодым людям были предложены две программы, каждая из которых включала в себя тематические треки, лекции, лабораторные занятия и работу с индустриальными кейсами. Так, в рамках программы "Проектирование и конструирование беспилотных авиационных систем" студенты решали задачи в сфере беспилотной авиации. Участники познакомились с основами аэродинамики, проектированием и сборкой беспилотных систем, также они изучили конструкционные материалы и вникли в аспекты надёжности и безопасности.

А в рамках программы "Инженерия авиакосмических систем", ориентированной на ребят, интересующихся разработкой и эксплуатацией авиационно-космических систем, студенты изучали вопросы проектирования, моделирования, а также аддитивные технологии, двигателестроение и экологическую безопасность.

Особенность "Зимнего университета" — 2025 — командная работа для подготовки проектов, которые затем вынесли на суд экспертного жюри. Студенты разбились на 22 международные команды для работы над реальными инженерными задачами. Внимательно оценив проекты и выслушав молодых людей в ходе серии защит, жюри выбрало три команды-победителя: это команды "АУЭС", "Пиропатрон" и "tVRBocAr".

Участник команды "АУЭС" Еркебулан Сапар приехал из Казахстана, где учится в Алматинском университете энергетики и связи. Он подал заявку на участие в международном "Зимнем университете по инженерным наукам" и успешно прошел отбор. В Казахстане он изучает компьютерные науки, а по окончании обучения будет компьютерным инженером.

"В Самаре я узнал много нового, по сути, всю историю аэрокосмической инженерии. Нам рассказали, как создаются двигатели для самолетов и ракет. Познакомился и поработал с очень классными людьми — это хороший опыт, который я бы всем посоветовал", — рассказал Еркебулан.

В команде, где студент работал над проектом, 8 человек. А сам проект посвящен созданию навигационной системы по звездам для исследования Лунной поверхности. "Мы сопоставили положение звезд и находили, к примеру, точное расположение космонавта или лунохода на поверхности Луны с погрешностью всего 2% процента. А для передачи информации об их нахождении мы использовали данные, которые передаются с помощью радиоволн на очень большие расстояния и с достаточно высокой скоростью, что в условиях отсутствия атмосферы на спутнике Земли особенно удобно. Мы проверили наши гипотезы при помощи математического моделирования и написания программы, и они оказались верны. Результат нашего проекта — рабочая схема навигации", — пояснил участник программы. Сверхзадача проекта — изучение космического пространства и осуществление различных миссий на небесные тела, которые без системы навигации невозможны.

Участники проекта "Пиропатрон" из Белорусского государственного университета транспорта — Макар Гончаров и Всеволод Ашурко учатся на электротехническом факультете на направлении "Микропроцессорные информационно-управляющие системы". Их поразила приборная и компонентная база Самарского университета им. Королёва, лабораторное оснащение, в частности, Центра аддитивных технологий.

Команда "Пиропатрон" из семи студентов Беларуси и Узбекистана работала над двумя проектами — патрулированием льдов в Арктике и контролем за строящимися объектами с помощью БПЛА.

"У нас была полная творческая свобода, которая сподвигла нас на поиск неочевидных инженерных решений. В первом проекте мы предложили запустить с корабля в Арктике дрон, который на высоте 150–200 метров облетает радиус, к примеру, в 50 км и фиксирует данные. И после этого возвращается на корабль, где материалы отсматривают. В мире есть похожие системы, но вариант, предложенный нами, гораздо более экономичный, поскольку создан под конкретную задачу", — утверждают ребята.

Второй проект касается облета дроном больших строящихся объектов на расстояние до 5 километров для оценки качества работ — условно, технология помогает оценить: дало ли усадку здание, не треснула ли стена. "В ходе каждого облета дрон делает 5300 фотографий и создает 3D-модель объекта, по сути, его цифровой двойник. Подобные схемы в мире существуют, но мы предлагаем более коммерчески выгодный проект", — пояснили Макар и Всеволод.

Люо Ран из Пекинского университета технологий отметил особую теплую атмосферу, которая сложилась на занятиях в Зимнем университете. Он считает: такой формат позволяет не только получить новые знания, но и познакомиться с людьми из разных стран, поговорить об общих интересах и специальностях: "Кроме того это хорошая возможность узнать об индустрии, об инновациях, о космической инженерии России".

Люо Ран работал над проектом по созданию Лунной базы в составе международной команды "tVRBocAr", состоящей из студентов Китая, Индии и Казахстана. Ребята считают, что впоследствии ее можно будет использовать в том числе для разведки полезных ископаемых на спутнике Земли.

Эксперта и члена жюри, инженера Центра беспилотных систем Самарского университета Владимира Кириллова приятно удивили уровень подготовки участников "Зимнего университета", их открытость, готовность к переменам, к новому: "Ребята очень внимательно слушали лекции, делились своими идеями, задавали обстоятельные вопросы — видно, что они будут развиваться в выбранных направлениях и по приезде домой доведут проекты до конца — в виде стартапов или реального "железа".