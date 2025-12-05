Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального министерства науки и высшего образования

Самарская область признана одним из лучших регионов России в развитии научно-популярного туризма, одержав победу в гранд-финале всероссийского проектного акселератора, проведенного минобрнауки России. Итоги конкурса были подведены в рамках международного форума-фестиваля "Студтуризм-2025", проходившего в Москве с 3 по 4 декабря.

Акселератор собрал представителей со всей страны: участие приняли 58 региональных команд, среди которых определились лучшие проекты научно-туристической направленности. По итогам финального этапа экспертное жюри, состоящее из представителей правительства, ведомств и отраслевых ассоциаций, отобрало 15 проектов-победителей, в число которых вошла команда Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на постоянной основе проводит встречи с научным сообществом. В конце ноября глава региона встретился с представителями образовательных учреждений, отмеченными успехами в сфере науки и техники. Эта встреча подчеркнула важность вклада ученых в региональное развитие и дала старт участию делегатов из Самарской области в V Конгрессе молодых ученых в Сочи. Губернатор подчеркнул необходимость объединения усилий регионов и федерального центра для реализации стратегических инициатив. В работе областного правительства поддержка научных исследований и разработок — одна их ключевых задач.

Команды-участники всероссийского проектного акселератора представили комплексные программы мероприятий, направленные на развитие инфраструктуры научно-популярного туризма и популяризацию научных достижений в регионах. Проект самарского региона ориентирован на создание уникальных маршрутов и образовательных форматов, позволяющих посетителям почувствовать себя настоящими учеными и инженерами.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков подчеркнул важность интеграции научного туризма в систему профессионального самоопределения молодежи: "Наша цель заключается не только в создании интересного туристического направления, но и в формировании поколения новых профессионалов, готовых внести вклад в будущее отечественной науки и технологий".

В команду Самарской области вошли представители министерства науки и высшего образования Самарской области, министерства туризма Самарской области, сотрудники Поволжского государственного университета сервиса, а также руководители АНО Центр детского туризма "Лаванда" и ООО "Город-Курорт".

"Победа нашей команды на гранд-финале акселератора научно-популярного туризма подчеркивает потенциал нашего региона в развитии научно-популярного туризма. Мы уверены, что реализация предложенной дорожной карты сделает Самарскую область одним из ключевых направлений российского научно-популярного туризма", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Одним из ключевых элементов стратегии является уникальный пилотный маршрут "Крылья науки Самарской области: от лаборатории в космос", созданный в партнерстве с университетскими сообществами и ведущими предприятиями региона. Этот проект позволит объединить образование, инновационные технологии и туристический потенциал Самары, известной как космическая столица России благодаря символической ракете "Союз", установленной в городе.

По мнению организаторов проекта, реализация дорожной карты приведет к значительному росту числа молодых специалистов, привлекаемых в высокотехнологичные сферы экономики Самарской области.

SMART-цель предусматривает привлечение к 2030 году порядка 150 тысяч молодых людей до 39 лет, что составит около 5% от общего населения региона.

Проект получил поддержку на федеральном уровне и будет реализован в тесном сотрудничестве с правительством Самарской области, министерством науки и высшего образования, вузами и бизнесом региона. Уже определены ключевые мероприятия, включенные в дорожную карту реализации инициативы.