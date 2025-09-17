Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Региональное министерство градостроительной политики утвердило проект решения по площадке комплексного развития территории (КРТ) площадью 4,87 га в Октябрьском районе Самары. Речь идет о плане жилой застройки в районе телецентра, а именно - в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой.

Территория перспективная, учитывая расположение между двумя главными городскими магистралями: ул. Ново-Садовой и Московским шоссе. Неподалеку находятся Загородный парк с пляжем на берегу Волги и парк Гагарина, корпуса Самарского университета и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Развитие квартала доверили ООО "АТМ-Строй". Компания принадлежит членам семьи экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова, Рамилю и Зульфие Халиулловым.

На территории располагаются старые двухэтажные дома с тихими дворами. Над ними возвышается высотный ЖК "Атмосфера". Его, кстати, построила другая компания Зульфии Халиулловой - "Вира-Плюс".

Фото: Александра Ламзина

Фото: Александра Ламзина

Согласно договору КРТ, "АТМ-Строй" взяла на себя обязательства по расселению аварийных и ветхих зданий, а взамен получила возможность построить на площадке новые высотные жилые дома. Проект планировки квартала был утвержден в январе 2025 г. главой Самары Иваном Носковым. В нем были отображены параметры и сроки застройки. В частности, предполагалось возведение домов высотой до 86 и 97 метров (это 28-32 этажа) со встроенным детским садом и поликлиникой, а также начальной школы на 300 мест. Мы публиковали подробности.

Однако после этого в регионе была проведена реформа, в результате которой мэрию Самары лишили полномочий в области градостроительной политики, в том числе по принятию решений, связанных с КРТ. Теперь этим занимается недавно созданное министерство градостроительной политики Самарской области.

Проект "АТМ-Строй" обсуждали на заседаниях рабочей группы при градостроительном совете и рекомендовали доработать. В него добавили элементы с отсылкой к знаковым событиям: развитию телецентра и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Судя по всему, речь в том числе идет об организации вот такой подсветки. также серьезно пересмотрели параметры застройки.

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области

Утвержденный проект решения минград представил 17 сентября. Согласно опубликованным эскизам, сокращена этажность будущих новостроек: высота жилых домов составит от 9 до 19 этажей. Плотность застройки также уменьшили. Несколько зданий вычеркнули из плана. Посмотрите рендер.

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области

Также на площадке появится 5-этажный паркинг, а для поликлиники возведут отдельное одноэтажное здание. Детский сад на 155 мест будет выполнен в виде отдельного трехэтажного пристроя. Начальная школа, как и планировалось, будет находится на ул. 8-й Радиальной. Здание также собираются сделать трехэтажным.

По информации минграда, до 2027 года застройщик должен расселить 15 домов. Выход жилья с освобожденной площадки составит 42856 кв. метров. Также инвестор профинансирует строительство обозначенных в плане образовательных учреждений.

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области

"КРТ данной территории станет важным шагом в развитии района, значительно улучшив качество жизни горожан. Более чем 200 человек смогут улучшить свои жилищные условия", - отметили в министерстве.

Стоит отметить, что по соседству с зоной КРТ, на улице Советской Армии, 214 (раньше там располагалась больница) еще одну высотку строит компания девелопера Анатолия Давидюка. Учитывая это, а также неразвитую сеть дорог на обозначенной территории и сильную загруженность участка ул. Советской Армии от Московского шоссе до Ново-Садовой, возникает вопрос о развитии транспортной инфраструктуры. В проекте планировке, утвержденном в январе 2025 г. была прописана реконструкция участков ул. 8-й Радиальной в 2028 году, ул. Гастелло и Тихвинской - в 2030 году.