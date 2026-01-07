"Вызов" — для семьи: как в Самарской области меняют подход к поддержке в кризисной ситуации

В 2026 г. в Самарской области продолжится реализация специального проекта "Вызов" в рамках стратегической программы "Дети в семье".

Напомним, что регион вошел в число 14 пилотных территорий проекта, направленного на семьесбережение, в конце 2024 года.

"Самая важная инвестиция — сохранить семью для ребенка", — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время одной из встреч с Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка, инициатором проекта Марией Львовой-Беловой.

"Основная идея проекта — дети должны проживать в семье, и необходимо приложить все усилия для помощи семьям. Наша задача — до конца 2026 г. на четверть снизить число детей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решение — не только в устройстве ребят в замещающие семьи, но и в сокращении числа детей, изначально помещаемых в социальные учреждения. Для этого в течение прошлого года менялся сам подход к работе с семьями в трудной жизненной ситуации", — рассказала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

В регионе начала работать ресурсно-методическая служба "Дети в семье" и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи. Так, профессиональную поддержку в прошлом году получили 1211 семей, в которых растут 2194 ребенка.

Во всех 37 муниципалитетах региона созданы межведомственные консилиумы, которые обеспечивают координацию для решения проблем каждой конкретной семьи.

Были открыты 20 клубов "Устойчивая семья" для поддержки и вывода родителей из кризиса. Здесь, в том числе, помогают людям с алко- и наркозависимостью.

Функционирует сервис "Социальная няня" для семей, имеющих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. В перспективе планируется расширить этот сервис и для помощи родителям детей с ментальными нарушениями.

Развивается сеть кризисных центров, а в учреждениях с круглосуточным пребыванием открываются группы дневного и пятидневного пребывания детей из семей в трудной жизненной ситуации.

"К 2027 г. мы планируем масштабно перепрофилировать все дома ребенка в учреждения нового типа, которые будут решать задачи прежде всего антикризисной поддержки семей: организовывать помощь и оказывать социальные услуги в полустационарной и надомной формах, обеспечивать временное пребывание и оказание социальных услуг детям-сиротам от 0 до 23 лет, а также работу выездной круглосуточной мобильной бригады, — говорит Оксана Щербицкая. — Открытие новых сервисов позволило по-новому выстроить систему профессионального сопровождения семей, нуждающихся в поддержке. Мы перераспределяем ресурсы работающих специалистов, учим их семьесберегающему подходу, бережному отношению к возможностям семьи, вовлекаем в заботу о семьях социально ориентированные НКО. И это помогает более точно определить цели работы и избежать навешивания ярлыков на семьи, имеющие трудности".

В 2026 г. работа в рамках проекта будет продолжена с ключевым акцентом на переход от защиты интересов ребенка к защите интересов всей семьи с помощью семьесберегающих технологий.

Это подтверждает и Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева: "Проект "Вызов" собирает по крупицам позитивные истории семей, которые благодаря слаженной межведомственной работе снова смогли жить вместе: истории детей, которые счастливы обнять своих родителей, и родителей, которые преодолели трудности и зависимости ради своих детей".