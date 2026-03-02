16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Носков: "Русские солдаты совершают подвиги и дают нам возможность жить" Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год Иван Носков наградил победителей конкурса рисунков "Дети Самары за жизнь без наркотиков" Мэр Самары Иван Носков встретился с представителями НКО Концепция развития пляжей Самары представлена в рамках всероссийской лидерской программы "Архитекторы.рф"

Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Русские солдаты совершают подвиги и дают нам возможность жить"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Самары Иван Носков вручил орден Мужества семье Ивана Калистратова. В мае прошлого года после выполнения боевой задачи Иван прикрывал своих боевых товарищей. Сбил три FPV-дрона, но при этом сам получил ранения, несовместимые с жизнью.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

До службы он работал менеджером, оператором конвейерной линии, упаковщиком. Обычный человек, не профессиональный военный и не супергерой из комикса. И все же в его жизни нашлось место подвигу.

В Самаре живут мать Ивана, бывшая супруга и дочь-третьеклассница. Иван Носков выразил соболезнования семье погибшего героя.

"Считаю, что такими защитниками, как Иван, должна гордиться не только семья, но и вся Самара. Сегодня значение русского солдата, защитника как никогда явственно и остро понятно каждому, чьи деды и прадеды пережили Великую Отечественную войну. Пока одни под надуманным предлогом бомбят ракетами мирные города, уничтожая детей, женщин, стариков, пока предатели бегут или совершают подлые преступления против своей Родины, простые русские солдаты совершают подвиги и дают нам возможность жить", - сказал Иван Носков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5