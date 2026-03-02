Иван Носков: "Русские солдаты совершают подвиги и дают нам возможность жить"

Глава Самары Иван Носков вручил орден Мужества семье Ивана Калистратова. В мае прошлого года после выполнения боевой задачи Иван прикрывал своих боевых товарищей. Сбил три FPV-дрона, но при этом сам получил ранения, несовместимые с жизнью.

До службы он работал менеджером, оператором конвейерной линии, упаковщиком. Обычный человек, не профессиональный военный и не супергерой из комикса. И все же в его жизни нашлось место подвигу.

В Самаре живут мать Ивана, бывшая супруга и дочь-третьеклассница. Иван Носков выразил соболезнования семье погибшего героя.

"Считаю, что такими защитниками, как Иван, должна гордиться не только семья, но и вся Самара. Сегодня значение русского солдата, защитника как никогда явственно и остро понятно каждому, чьи деды и прадеды пережили Великую Отечественную войну. Пока одни под надуманным предлогом бомбят ракетами мирные города, уничтожая детей, женщин, стариков, пока предатели бегут или совершают подлые преступления против своей Родины, простые русские солдаты совершают подвиги и дают нам возможность жить", - сказал Иван Носков.