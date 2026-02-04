Иван Носков: "Транспортного коллапса не случилось — весь общественный транспорт на линии"

В Самаре со 2 на 3 февраля выпало 29,5% месячной нормы осадков. Городские профильные службы, ответственные за состояние улично-дорожной сети, общественных пространств и инженерных коммуникаций, пятые сутки трудятся в усиленном режиме. По поручению главы Самары Ивана Носкова количество универсальных комбинированных дорожных машин для комплексной расчистки и противогололедной обработки проезжих частей увеличено.

"Ночью, как только стало понятно, что снежное действо начинается, сразу же вывели на дороги 100 комбинированных дорожных машин. На час раньше сдвинули график всех сотрудников, занятых на уборке снега, и оперативно довели количество техники на дорогах до 350 единиц, а количество рабочих — до 600. Транспортного коллапса не случилось — весь общественный транспорт на линии. Есть общее снижение скорости движения автотранспорта, вполне объяснимое погодными условиями. В течение ближайших суток будем работать на полной загрузке", — отметил глава города Самары Иван Носков.

За пять дней с территории города Самара было вывезено более 20 тыс. тонн снега, по тротуарам и автодорогам распределено более 470 тонн противогололедных смесей. Для более надежного сцепления автомобильных колес и обуви пешеходов с дорогой использовали также песок.

"Особый упор сделали на лестничные спуски, добавив к провотивогололедным смесям песок. Кстати, противогололедка и на дорогах при такой температуре работает недостаточно эффективно, а песок обеспечит сцепление автомобильных колес с дорогой", — подчеркнул глава города.

"Особое внимание уделяем безопасности уличных лестниц и участков дорог со спусками и подъемами, а также остановкам. "Увеличено количество рейсов для расчистки и вывоза снежных масс в частном секторе в черте города", — сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский. — Основную массу снега будем вывозить ночью. Спасибо всем автомобилистам, которые внимательно следят за дорожными знаками и не паркуются в неположенных местах, не оставляют автомобили там, где они будут препятствовать работе спецтехники".

По данным ФГБУ "Приволжское УГМС", в ночные часы с 4 по 6 февраля местами по Самарской области ожидается мороз до −34 градусов. В условиях залповых снегопадов и возможного ухудшения видимости пешеходам и автомобилистам рекомендуется быть внимательными на дорогах, особенно на перекрестках.

Напомним, в Самаре с 8:30 до 17:30 в будни работает горячая линия по уборке снега, тел. 8 (939) 719-96-37. В мессенджере МАХ по этому номеру можно оставить заявку круглосуточно.