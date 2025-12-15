16+
Исполнить мечты детей: стартовала благотворительная акция

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В России началась "Елка желаний" (0+). Наш регион присоединяется к ежегодной благотворительной акции в 19-й раз. Депутаты думы Самары уже разобрали "заказы" от детей.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

По всей стране в административных зданиях, на предприятиях, в вузах и торговых центрах устанавливают новогодние деревья, которые помимо игрушек украшают открытками с пожеланиями. Их пишут воспитанники интернатов, ребята из малообеспеченных семей, дети участников СВО. Выступить в роли Деда Мороза — сделать подарок — может любой желающий.

Одна из таких елок появилась в думе Самары.

"Когда среди предпраздничных хлопот тебе доверяют заветную мечту, вспоминаешь о самом главном — о доброте, которая живет в каждом из нас, — говорит председатель городской думы Сергей Рязанов. — Теперь у всех депутатов есть особые задания, которые мы обещаем выполнить".

Презенты вручат и ребятам, которые переехали в наш регион из Донецкой и Луганской народных республик. Председатель думы снял с елки открытку от 16-летней Евгении, которая живет в пункте временного размещения. Она попросила умную колонку.

А восьмилетний Арсений хочет выбрать игрушку самостоятельно. Поэтому мальчик попросил подарочную карту детского магазина. Депутат Павел Чумак пообещал вскоре вручить ее.

Фото: Туркова Евгения

Депутат Эдуард Галстян участвует в акции вместе с внучками.

"С ранних лет учу девочек: нужно помогать друг другу и верить в чудо. Они тоже хотят подарить праздник другим ребятишкам, — поясняет Галстян. — Каждый год переживаю, ведь нужно найти тот самый подарок. А восторг в глазах ребенка, когда его заветное желание исполняется, — лучшая награда".

Более подробный материал читайте в среду, 17 декабря, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

