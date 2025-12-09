Путь в школу: в Самаре планируют повысить безопасность детей на дорогах

В трехлетнем бюджете города необходимо учесть расходы на повышение безопасности дорожного движения рядом с образовательными учреждениями. Деньги требуются на установку знаков, нанесение разметки, монтаж искусственных дорожных неровностей и т. д. Об этом шла речь на совместном выездном совещании социального и контрольного комитетов городской думы.

Комплексное решение

Депутаты осмотрели территории, прилегающие к четырем образовательным учреждениям.

Школа № 99 находится на улице Алма-Атинской, 122. Здание расположено внутри жилого квартала, но движение по прилегающим дорогам интенсивное в течение всего дня. Родители учеников говорят о необходимости знаков ограничения скорости до 20 км/ч, искусственных неровностей. Работы внесены в планы, но конкретные сроки официальными органами не обозначены, уточняет директор школы.

Замруководителя городского департамента транспорта Андрей Карпочев передал депутатам разработанную схему организации дорожного движения у школы, которая предусматривает монтаж шести "лежачих полицейских". Следующий этап — составление сметы, определяющей необходимый объем финансирования.

Вторая проблема этой школы — наружные теплосети. Они тянутся вдоль забора и преграждают путь к зданию со стороны Алма-Атинской. Председатель социального комитета Вячеслав Звягинцев предложил возобновить переговоры с владельцем теплотрассы.

Развести потоки

Школы № 45 и 93 расположены по соседству в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры и проспектов Карла Маркса и Кирова. Рядом находятся два детских сада. Среди воспитанников квартета учреждений — и местные ребята, и дети из других районов, которых родители привозят на авто.

До недавнего времени подход к зданию со стороны проспекта Кирова был опасным, вспоминает директор школы № 93. На узкой дороге не могли разъехаться встречные машины. Благодаря совместным действиям депутатов городской думы, администрации района, а также при содействии главы города ситуация принципиально изменилась. Минувшим летом проезжую часть расширили, напротив школы организовали парковку и разворотную площадку. Осталось отрегулировать скоростной режим.

Жительница микрорайона Ирина Шахматова пожаловалась, что по утрам поток машин очень плотный, знаков нет, поэтому водители не уступают дорогу пешеходам. Для обеспечения безопасности пешеходов рассматривается вариант перекрытия дороги для сквозного движения транспорта, установки знаков ограничения скорости, монтажа искусственных неровностей.

Пойдут по списку

Конечной точкой стала школа № 78 на Московском шоссе, 125. Здесь к небезопасному подходу к школе добавилась парковка автомобилей вдоль школьного забора. Здесь необходимо установить знак "стоянка запрещена" и дополнительные "лежачие полицейские".

"По итогам выездного совещания мы определили первоочередные задачи: департамент транспорта прорабатывает схемы организации дорожного движения возле школ, департамент образования создает реестр проблемных территорий, департамент городского хозяйства формирует бюджет с учетом этих потребностей. На заседаниях профильных комитетов и думы мы составим план действий на ближайшие годы", — отметил заместитель председателя думы Самары Марат Габдрахманов, подводя итоги заседания.

"Там, где речь идет о безопасности людей, компромиссов быть не может", — подтвердила председатель контрольного комитета гордумы Наталья Бисярина.

Более подробный материал читайте в среду, 10 декабря, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).