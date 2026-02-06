Иван Носков: "В городе достаточно возможностей, чтобы воплотить давно сформированные проекты в жизнь"

В Самаре сформировали топ-20 общественных пространств, которые войдут в рейтинговое голосование по программе "Формирование комфортной городской среды" на 2027 год. Всего поступило порядка 40 тыс. предложений. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава города Иван Носков.

"Отмечу, что самарцы чаще стали выбирать небольшие территории, которые возможно сделать за один сезон, а не растягивать на несколько этапов. "Долгострои", которые уже сформировались в городе, конечно, тоже будем доделывать и максимально ускорять этот процесс. В городе достаточно возможностей, чтобы воплотить давно сформированные проекты в жизнь. Будем ими пользоваться!", — пишет он.

По итогу, в топ-20 вошли следующие общественные пространства:

Промышленный район — бульвар по ул. Стара-Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной, сквер Памяти Ветеранов;

Октябрьский район — скверы Николая Басова и Гагарина, детская площадка на Челюскинцев;

Советский район — сквер в районе дома 79 по ул. Аэродромной, сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина, сквер авиаконструкторов;

Красноглинский район — скверы "Южный" (поселок Южный) и имени академика Кузнецова;

Ленинский район — сквер Пушкина и Чкаловский сквер № 1;

Куйбышевский район — территория у ДК "Нефтяник", сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам;

Железнодорожный район — скверы на пересечении Мяги-Гагарина, у поликлиники № 13 в районе дома 75 по улице Гагарина;

Кировский район — сквер на пересечении Победы-Елизарова, пешеходная зона на Березовой аллее;

Самарский район — площадь Дзержинского.

"Лидером по количеству поступивших предложений стал бульвар по улице Стара-Загора, но сейчас это вряд ли имеет определяющее значение — все может кардинально измениться в процессе общероссийского рейтингового голосования. Ждем старта голосования и выбираем, какие общественные пространства будем благоустраивать в 2027 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни!", — пишет глава города.