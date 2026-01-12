Кавалер двух орденов Мужества назначен заместителем мэра Самары

Кавалер двух орденов Мужества, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и ордена "За военные заслуги" Сергей Карасев назначен заместителем главы Самары. Он будет курировать вопросы поддержки и реабилитации бойцов, помощи их семьям, формирования гуманитарной помощи бойцам СВО, взаимодействия с патриотическими организациями и т.д. Об этом сообщил мэр областной столицы Иван Носков.

"Летом прошлого года он стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и после успешного прохождения обучения готов продолжить служить Родине уже на мирном поприще - работать на благо Самары. Ответственность, оперативность, взвешенность в принятии решений, лидерские качества Сергей Павлович уже проявил в сложнейшей боевой обстановке. Уверен, и в мирной жизни они не менее востребованы и важны", - заявил Иван Носков.

Сергей Карасев стал частью команды еще в прошлом году, пока проходил стажировку в администрации города, и с 12 января начинает активную трудовую деятельность. Предыдущий заместитель мэра Сергей Сибилев покинул свой пост в прошлом году по состоянию здоровья.