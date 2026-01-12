16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кавалер двух орденов Мужества назначен заместителем мэра Самары В Большечерниговском районе переизбрали главу Говорили складно: в областной столице определили лучших поэтов Учли детали: бюджет Самары приняли в окончательном чтении Исполнить мечты детей: стартовала благотворительная акция

Муниципалитеты Власть и политика

Кавалер двух орденов Мужества назначен заместителем мэра Самары

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Кавалер двух орденов Мужества, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и ордена "За военные заслуги" Сергей Карасев назначен заместителем главы Самары. Он будет курировать вопросы поддержки и реабилитации бойцов, помощи их семьям, формирования гуманитарной помощи бойцам СВО, взаимодействия с патриотическими организациями и т.д. Об этом сообщил мэр областной столицы Иван Носков.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Летом прошлого года он стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и после успешного прохождения обучения готов продолжить служить Родине уже на мирном поприще - работать на благо Самары. Ответственность, оперативность, взвешенность в принятии решений, лидерские качества Сергей Павлович уже проявил в сложнейшей боевой обстановке. Уверен, и в мирной жизни они не менее востребованы и важны", - заявил Иван Носков.  

Сергей Карасев стал частью команды еще в прошлом году, пока проходил стажировку в администрации города, и с 12 января начинает активную трудовую деятельность. Предыдущий заместитель мэра Сергей Сибилев покинул свой пост в прошлом году по состоянию здоровья.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1