Иван Носков: "Проект "Наследие: ориентиры будущего" может стать важным фактором в профориентации школьников"

Первые в 2026 году 46 школьников из Самары - ученики 10-х классов - отправились в Москву. Там они участвуют в совместном просветительском проекте Финансового университета и Сретенской духовной академии "Наследие: ориентиры будущего", который реализуется в рамках Международного движения по финансовой безопасности при содействии Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. Всего до середины марта в образовательных сменах примут участие 138 самарских школьников - дети военнослужащих, участников специальной военной операции, победители различных конкурсов и олимпиад.

"Проект "Наследие: ориентиры будущего" уже известен самарским школьникам. В прошлом году самарцы в числе первых в России приняли в нем участие. Благодарю Финансовый университет при правительстве РФ за возможность для молодежи расширять свой кругозор, перенимать опыт ведущих преподавателей столичных университетов и глубже знакомиться с культурным наследием России. Уверен, для кого-то проект станет важным фактором при выборе будущей профессии. Обязательно встречусь с ребятами после их возвращения, чтобы по итогам обсудить их впечатления от участия", - сказал глава города Самары Иван Носков.

В течение трех дней старшеклассники посетят лекции, посвященные нравственному иммунитету и финансовой безопасности, в Сретенской духовной академии и Финансовом университете. Вместе с педагогами они побывают с экскурсиями в московских храмах, в Кремле и на Красной площади, познакомятся с экспозициями Музея финансов и Центра "КиберХаб", посетят Музей Банка России и Международный нумизматический клуб. Ребят также ожидают выезд в учебно-оздоровительный комплекс "Лесное озеро", профориентационные игры, игры на свежем воздухе и знакомство с народными видами спорта России.

Напомним, Международное движение по финансовой безопасности создано в Москве в сентябре 2024 года. Идею его создания впервые озвучил студент из Бразилии в ходе встречи президента России Владимира Путина с финалистами III Олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2023 года.