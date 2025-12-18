Учли детали: бюджет Самары приняли в окончательном чтении

В ближайшие три года столица 63-го региона будет расходовать свыше 60% городской казны на социальную сферу. Депутаты рассмотрели исполнение бюджета за 9 месяцев 2025-го и его доработанный проект на ближайшие 3 года. 16 декабря главный финансовый документ города приняли во втором чтении.

На совместном заседании комитета по бюджету, налогам и экономике и депутатского объединения партии "Единая Россия" подвели предварительные итоги 9 месяцев нынешнего года. Также депутаты обсудили бюджет Самары на ближайшую трехлетку. Основное внимание — социальной сфере. Также в приоритете ЖКХ, дороги и транспорт, благоустройство, переселение людей из аварийного жилья.

"Бюджет непростой, но реальный. Сохраняем его социальную направленность, — сообщил глава города Иван Носков. — Благодарю правительство Самарской области за поддержку наших начинаний, а депутатов городской думы и председателя Сергея Владимировича Рязанова — за ответственный подход".

На днях доработанный проект рассмотрели во втором чтении. Депутаты учли безвозмездные поступления вышестоящих бюджетов: к сумме 2026-го добавили 27,2 млрд рублей.

Документ предусматривает, что в следующем году доходы областного центра составят 58,3 млрд, расходы — 61,4 млрд, дефицит — 3,1 млрд. В думе отметили, что цифры не окончательные, казна ожидает дополнительные поступления.

"Благодаря реформе местного самоуправления впервые за 10 лет имеем единый финансовый документ города, — сказал председатель комитета по бюджету, налогам и экономике думы Юрий Левин. — Рады, что удалось включить в него наказы самарцев. Закрепили эти предложения в реестре и рекомендовали администрации начать их осуществление. Процесс проконтролируем".

"Принятие бюджета — это начало большой работы по его исполнению. Наша задача — эффективно использовать средства, развивать городскую инфраструктуру, социальную сферу и повышать качество жизни в Самаре", — подытожил спикер думы Сергей Рязанов.

Более подробный материал читайте в пятницу, 19 декабря, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).